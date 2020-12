Must Read

Μια κουκίδα ελληνικής γης… εκθέτει την πανδημία από τη πρώτη στιγμή της εμφάνισης της. Εκεί, φαίνεται πως όλα δουλεύουν σαν μια καλοδουλεμένη ορχήστρα.

Σε εμάς που ζούμε στην Αθήνα μια συνέντευξη με τον δήμαρχο Λειψών αρκεί να μας δημιουργήσει έντονα συναισθήματα. Κυρίως φυγής προς ένα τόπο αμόλυντο, γαλήνιο και φιλόξενο. Ο δήμαρχος Μάγγος πρόσφατα μάλιστα τραγούδησε για τον τόπο του αβίαστα διότι πήγαζε από εσωτερική ανάγκη να προσφέρει από όλα τα διαθέσιμα κανάλια στην δημοφιλία του νησιού του. Αντισυμβατικός για κάποιους ο τρόπος αλλά εμάς μας αρέσει να βλέπουμε τη ζωή μέσα από τα μάτια ενός θεσμικού εκπροσώπου της που ενεργεί εκπορευόμενος και από την καρδιά του: «Να είστε σίγουρος ότι θα κάνω τα πάντα προκειμένου να συμβαίνουν μόνο επιτυχίες στο μέλλον που θα άρουν το αίσθημα της απομόνωσης των κατοίκων και θα τονώσουν την έμφυτη επιθυμία τους να παραμένουν εδώ και να δημιουργούν διατηρώντας ζωντανή την τοπική κοινωνία μας.

Η αγάπη είναι το ισχυρότερο κίνητρο που σου ενεργοποιεί δυνάμεις του εαυτού σου που ούτε συ ο ίδιος γνωρίζεις,» μας τόνισε και μπαίνοντας σε περιβάλλον συνέντευξης τον ρωτήσαμε για όλα όσα χρειάζονταν ώστε να μάθουμε για τις συνθήκες διαβίωσης των δημοτών, τις πιθανές ελλείψεις του νησιού, τις ευκαιρίες, την κατάσταση των βασικών υποδομών και το αναπτυξιακό του πλάνο. «Διαχρονικά η κεντρική εξουσία μας αντιμετωπίζει ως ίσους χωρίς να είμαστε, όχι από σκοπιμότητα αλλά από έλλειψη περιφερειακής συνείδησης και ευαισθησίας» δηλώνει σε κάποιο σημείο της συνέντευξης και κλείνουμε με αυτό την εισαγωγή στις σκέψεις ενός δημάρχου που ζει σε ένα ονειρικό τόπο αλλά όχι σε ένα όνειρο που δεν έχει δράκους. Διότι ακόμη και οι Λειψοί έχουν δουλειά να κάνουν καθημερινά ώστε να παραμείνουν και covid free αλλά και the place to be!

Πρωταγωνιστείτε κ. Μάγγο στο βίντεο κλιπ που δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή του νησιού όντας ο τραγουδιστής. Δήμαρχε, μέχρι που θα φτάνατε για να διαφημίσετε τους Λειψούς;

Πρωταγωνιστής δεν είμαι εγώ σ αυτό το βιντεοκλίπ όπως και σε ότι άλλο έχω κάνει ως τώρα ως δήμαρχος. Πρωταγωνιστής είναι και θα είναι το πανέμορφο νησί μου!!!

Οι Λειψοί για μένα δεν είναι απλά ένας τόπος στον οποίο έτυχε να γεννηθώ και να μεγαλώσω. Από πολύ μικρός θυμάμαι ότι αισθανόμουν πολύ τυχερός που ζούσα τα παιδικά μου χρόνια σ’ αυτήν την τόσο αγνή και ανεπιτήδευτη γωνιά της πατρίδας μας.

Ακόμη και όταν έφυγα για σπουδές δεν πέρασε στιγμή που να μην σκεφτόμουν το «νόστιμον ήμαρ» και τελικά επέστρεψα όχι γιατί δεν είχα άλλη επιλογή παρά μόνο γιατί ένιωθα πως οπουδήποτε αλλού δε θα ήμουν ευτυχισμένος. Σε ό,τι κάνω μέχρι σήμερα είναι έκδηλη η αγάπη μου για τους Λειψούς και είναι το πρώτο πράγμα που σχολιάζουν οι περισσότεροι βλέποντας τις ενέργειές μου ως δήμαρχο. Αυτό το βιντεοκλίπ προέκυψε μέσα σ αυτό το πλαίσιο, ακριβώς γιατί αποτέλεσε έναν πρωτότυπο, απόλυτα διαδραστικό αλλά και συγκινητικό τρόπο για να προβληθούν οι ομορφιές του τόπου μου και έτσι ένιωσα ότι επιστράτευσα ακόμη μια εφεδρεία μου στην προσπάθεια να τον αναδείξω και να τον καταστήσω ελκυστικό προορισμό σε όσο το δυνατόν περισσότερους δυνητικούς επισκέπτες. Το επόμενο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση δεν το έχω σκεφτεί αλλά να είστε σίγουρος ότι θα κάνω τα πάντα προκειμένου να συμβαίνουν μόνο επιτυχίες στο μέλλον που θα άρουν το αίσθημα της απομόνωσης των κατοίκων και θα τονώσουν την έμφυτη επιθυμία τους να παραμένουν εδώ και να δημιουργούν διατηρώντας ζωντανή την τοπική κοινωνία μας. Η αγάπη είναι το ισχυρότερο κίνητρο που σου ενεργοποιεί δυνάμεις του εαυτού σου που ούτε συ ο ίδιος γνωρίζεις.

Να υποθέσουμε πως γνωρίζετε τους πάντες με το μικρό τους όνομα. Η προσωπική αυτή επαφή βοήθησε στην αντιμετώπιση της πανδημίας; Αλήθεια, οι δομές υγείας τους νησιού επαρκούν τον χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι που ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται;

Δεν γνωρίζω μόνο τα μικρά τους ονόματα αλλά πολλά περισσότερα για το χαρακτήρα τους και γενικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο καθένας. Μην ξεχνάτε ότι έχω διδάξει ως εκπαιδευτικός πάνω από δέκα χρόνια στο νησί και εξαιτίας αυτού έχει δημιουργηθεί ένας πολύ ισχυρός δεσμός με τους περισσότερους κατοίκους, είτε ως μαθητές, είτε ως γονείς μαθητών μου. Αυτό με έχει βοηθήσει σημαντικά στην άσκηση των καθηκόντων μου, κυρίως στη κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που έχει ο καθένας που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δίκαιη μεταχείρισή τους. Βεβαίως οι δεσμοί αυτοί λειτουργούν αμφίδρομα, και οι δημότες μου δείχνουν εμπιστοσύνη, δεν διακατέχονται από διάφορα σύνδρομα απέναντί μου και ναι, όλο αυτό έχει βοηθήσει στην διατήρηση του νησιού Covid free, έως αυτή τη στιγμή, διότι απ την αρχή ακολούθησαν τις οδηγίες και τήρησαν τα αναγκαστικά και σε αρκετές περιπτώσεις άδικα λόγω αχρείαστης γενίκευσης μέτρα. Στο νησί υπάρχει ΠΠΙ το οποίο εκ του αποτελέσματος έχει ανταποκριθεί άψογα μέχρι στιγμής. Ξέρετε, η επάρκεια όσον αφορά την ιατρική κάλυψη και φροντίδα είναι μία μεγάλη κουβέντα. Το ιδανικό με το πραγματικό έχει τεράστια διαφορά. Εμείς θεωρούμε ότι μόνο με έναν αγροτικό γιατρό ή δύο κατά καιρούς, δεν μπορεί να καλυφθεί ένα νησί 800 κατοίκων το Χειμώνα και 3.000 το Καλοκαίρι. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει και ένας μόνιμος γενικός ιατρός ή παθολόγος.

Πείτε μας κ. Μάγγο, θα προτρέπατε κάποιον να έρθει να ζήσει μόνιμα στο νησί που διοικείτε; Και αν έρθει θα βρει κάποια δουλειά να κάνει και σε ποιους κλάδους;

Είναι πολύ δύσκολη απόφαση για κάποιον να έρθει σε ένα μικρό νησί και να κατοικήσει μόνιμα. Εμείς έχουμε συνηθίσει τις ελλείψεις και την σχετική απομόνωση που δημιουργεί η απόσταση από τα κέντρα. Όμως όσοι κατάφεραν να νικήσουν τους φόβους τους και να πάρουν τη μεγάλη απόφαση λυτρώθηκαν , δείχνουν ευτυχισμένοι και σε κάθε ευκαιρία μου δηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους για τον τόπο που τους φιλοξενεί.

Υπάρχουν αρκετά επαγγέλματα κυρίως στον τουριστικό κλάδο, με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί κάποιος. Επίσης, υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων, και στα τρία σχολεία του νησιού. Επιπρόσθετα ,προκηρύσσεται κάθε χρόνο και αποβαίνει άγονη η θέση γενικού ιατρού ή παθολόγου που είναι για πέντε χρόνια και ο δήμος έχει προκηρύξει θέση ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού τον οποίο αναμένουμε. Κάλλιστα επίσης θα μπορούσε να εγκατασταθεί ένας δικηγόρος ή και ένας οδοντίατρος. Θα προέτρεπα οικογένειες με μικρά παιδιά να δοκιμάσουν τη ζωή τους στους Λειψούς. Η ζωή κυλάει χωρίς άγχος. Υπάρχει ασφάλεια. Τα παιδιά μπορούν να έχουν περισσότερη φυσική δραστηριότητα, μεγαλώνουν με όμορφες εικόνες που η φύση προσφέρει απλόχερα. Και όταν χρειαστεί γινόμαστε όλοι μια οικογένεια και συνδράμουμε αθόρυβα.

Μπορεί κάποιος να ταξιδεύει όλο τον χρόνο και σε ποια συχνότητα στους Λειψούς; Υπάρχουν κενά στα δρομολόγια που δυσχεραίνουν το έργο σας;

Στον τομέα των συγκοινωνιών οφείλω να ομολογήσω ότι τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει σημαντική βελτίωση. Με επιμονή καταφέραμε ως δήμος να μπει δεύτερο δρομολόγιο από Πειραιά μέχρι Ρόδο, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, της εταιρείας BLUE STAR FERRIES, και σχεδόν καθημερινά συνδεόμαστε μέσω της ενδοδωδεκανησιακής συγκοινωνίας (DODEKANISOS SEAWAYS, NISOS KALYMNOS, PATMOS STAR, ZEFYROS, LAMPI) με Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Λέρο, Σάμο στα οποία υπάρχουν και αεροδρόμια , αλλά και με τα μικρότερα νησιά με τα οποία γειτνιάζουμε

Ως νησιώτικος δήμος αισθάνεστε πως λαμβάνεται όση ενίσχυση απαιτείται για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα αλλά και να δημιουργήσετε ανάπτυξη;

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο μελετημένο και αυτοματοποιημένο σύστημα που να αναγνωρίζει τις ανάγκες και να τις καλύπτει με τον ενδεδειγμένο τρόπο, και αυτήν την δυσλειτουργία καλούμαστε εμείς οι της αυτοδιοίκησης να την διορθώνουμε σε μόνιμη βάση επιδιδόμενοι σε αγώνα δρόμου κάθε φορά για να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις, να ωριμάσουμε μελέτες, να συντονίσουμε τις συναρμόδιες υπηρεσίες και άλλα πολλά. Κατά καιρούς γίνονται ενέργειες στη σωστή κατεύθυνση όπως το Μεταφορικό Ισοδύναμο , το σχέδιο νόμου για τη νησιωτική πολιτική, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση κα. Όμως η θεσμοθετημένη νησιωτική πολιτική ακόμη παραμένει ευχή. Διαχρονικά η κεντρική εξουσία μας αντιμετωπίζει ως ίσους χωρίς να είμαστε, όχι από σκοπιμότητα αλλά από έλλειψη περιφερειακής συνείδησης και ευαισθησίας.

Πόσα παιδιά ζούνε στο νησί; Υπάρχουν ελλείψεις στις σχολικές υποδομές; Απαντήστε μας πρώτα σαν εκπαιδευτικός και στη συνέχεια ως δήμαρχος.

Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είμαστε ο δήμος της Χώρας με τις περισσότερες γεννήσεις ποσοστιαία , με το 27% των κατοίκων να είναι παιδιά (Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011), και αυτό μας κάνει πολύ υπερήφανους. Οι περισσότερες οικογένειες είναι πολύτεκνες με τέσσερα παιδιά ,όπως και η δική μου. Ως εκ τούτου ο δήμος δε θα μπορούσε παρά να έχει δώσει προτεραιότητα στις σχολικές υποδομές οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες με τον αναγκαίο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ τα σχολικά κτήρια υφίστανται τακτική συντήρηση και επισκευή έτσι ώστε να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Επίσης είναι σημαντικό ότι φέτος καλύφθηκαν σχεδόν έγκαιρα όλα τα κενά των σχολείων με αναπληρωτές ύστερα από εισήγησή μας προς το υπουργείο για διπλασιασμό της μοριοδότησης όσων υπηρετούν σε δυσπρόσιτα σχολεία. Το νησί διαθέτει και αξιόλογες αθλητικές υποδομές που χρησιμοποιούν κυρίως τα παιδιά όπως : σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα και φωτισμό, δύο γήπεδα 5χ5, τρία γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ , πιστοποιημένη παιδική χαρά κα.

Παλαιότερα είχατε προβλήματα λειψυδρίας. Ισχύει και σήμερα ή αντιμετωπίστηκε; Γενικά από υποδομές το νησί είναι σε καλό επίπεδο;

Οι Λειψοί ανήκουν στα άνυδρα νησιά υπό την έννοια ότι τα αποθέματα του υδροφόρου ορίζοντα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις υδατικές ανάγκες . Τα τελευταία 20 χρόνια γινόταν μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία η ναύλωση των οποίων κόστιζε πολλά εκατομμύρια ευρώ στο κράτος, και τα οποία κατά τη θερινή περίοδο δεν κάλυπταν έγκαιρα και επαρκώς όλα τα νησιά που είχαν το ίδιο πρόβλημα. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν ο δήμος μας αυτή τη σοβαρή κατάσταση εγκατέστησε και λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια , σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600κυβικών/ημέρα η οποία προσφέρει 100% υδατική αυτονομία στο νησί μας. Γενικά μπορώ να πω ότι οι υποδομές μας βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο και όταν δημιουργηθούν οι νέες, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε στάδιο μελέτης ή ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, όπως :η κατασκευή πολιτιστικού κέντρου –δημαρχείου, ο νέος προβλήτας για την πρόσδεση μεγαλύτερων των 150 μέτρων επιβατικών πλοίων, υπαίθριο γυμναστήριο μαζικής άθλησης , αστικές αναπλάσεις καθώς και τα νέα δίκτυα ύδρευσης, φωτισμού και οδοποιίας , τότε θα μιλάμε για ακόμη πιο βελτιωμένες συνθήκες.

Από όσο γνωρίζουμε ο τόπος σας είναι από τους αγαπημένους των Ελλήνων ομογενών. Υπάρχει κάποια ιστορία ιδιαίτερη που συνδέει τους Λειψούς με την ομογένεια;Επίσης, έχει δείξει κάποιος επενδυτικό ενδιαφέρον για τους Λειψούς;

Η ομογένεια όλα αυτά τα χρόνια, τα πολύ δύσκολα, και μιλάω για την περίοδο μετά την κατοχή όπου η φτώχεια ανάγκασε τους περισσότερους να βρουν μια καλύτερη τύχη σε χώρες του εξωτερικού, είναι αυτή που στάθηκε σε όσους έμειναν πίσω και που έπρεπε να επιβιώσουν κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Το νησί μας τους χρωστάει πολλά γιατί χάρη σ αυτούς έμεινε όρθιο σε χαλεπούς καιρούς, στηρίζοντας οικονομικά πρώτα- πρώτα τις οικογένειές τους και εν συνεχεία τους κοινωνικούς φορείς (εκκλησία , συλλόγους κα.) Μεγάλες επενδύσεις δεν έχουν γίνει στο νησί από ομογενείς.

Υπάρχει όμως αρκετό ενδιαφέρον για αγορά ή επισκευή σπιτιών και για απόκτηση οικοπέδων. Επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο τη διατήρηση των δεσμών ανάμεσα στα παιδιά τους και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους την οποία η τελευταία γενιά μεταναστών γνωρίζει ελάχιστα, μέσα από διηγήσεις , βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και στην καλύτερη περίπτωση, από κάποιο ταξίδι που πραγματοποίησαν στο παρελθόν.

Ποια είναι τα πιο περίεργα αιτήματα δημοτών σας των οποίων έχετε γίνει αποδέκτης;

Στις πολύ μικρές κοινωνίες ο δήμαρχος στη συνείδηση των δημοτών του θεωρείται κάτι σαν το Μεσσία που θα τους λύσει όλα τα προβλήματα. Την ευθύνη γι αυτό τη φέρουν όμως κυρίως οι τοπικοί άρχοντες οι οποίοι επενδύουν σ αυτού του είδους τη σχέση για ευνόητους λόγους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά ασυνήθιστα «ρουσφέτια» τα οποία πολλές φορές ξεπερνούν κατά πολύ τα δημοτικά ειωθότα. Δύο τέτοιες περιπτώσεις μπορώ να σας τις αναφέρω. Στη μία περίπτωση μου ζητήθηκε από 70χρονη σύζυγο να μεσολαβήσω ώστε να επιστρέψει στη συζυγική του στέγη ο άνδρας της ο οποίος την εγκατέλειψε για κάποια άλλη. Στην άλλη περίπτωση μου ζήτησαν να προσπαθήσω να φέρω γυναίκες απ το εξωτερικό για να παντρευτούν ορισμένοι εργένηδες.

Υπάρχουν αδύναμες οικονομικά ομάδες πληθυσμού ή μεμονωμένα νοικοκυριά στο νησί και πως συνδράμετε με τις υπηρεσίες σας;

Είμαστε μια δημοτική αρχή με κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Πιστεύουμε στον άνθρωπο και ενεργούμε έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι όλες οι δράσεις , οι πρωτοβουλίες και τα έργα που αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε θα πρέπει να τον υπηρετούν στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών ζωής του. Η οικονομική κρίση και εσχάτως η πανδημία έχουν χτυπήσει απανωτά τις ευαίσθητες οικονομικά ομάδες τους νησιού ,όπως και ολόκληρης της Χώρας.

Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ένας μικρός νησιωτικός δήμος που τα οικονομικά του είναι οριακά , που δεν του δίνει τη δυνατότητα το θεσμικό πλαίσιο να παρεμβαίνει κάθετα όπου υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, που έχει τους ίδιους περιορισμούς χωρίς εξαιρέσεις στην άσκηση της διοικητικής του αρμοδιότητας και που επωμίζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων ευθύνες που δεν του αναλογούν, δεν μπορεί να εκπληρώσει επάξια αυτήν την ιερή αποστολή, να λειτουργήσει δηλαδή ως αρωγός στους αδύναμους και όπου υπάρχει αδικία να την εξαλείφει.

Παρόλα ταύτα , στο μέτρο του δυνατού και ενάντια στις υπάρχουσες γραφειοκρατικές συνθήκες, με τα πολλά έργα που εκτελούνται στο νησί μας προσφέρουμε εργασία σε αρκετούς τοπικούς εργατοτεχνίτες. Επίσης ο δήμος προσέλαβε 3 μόνιμους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, αξιοποιεί όλα τα κοινωνικά προγράμματα που υπάρχουν για την ενίσχυση των οικογενειών και βέβαια, στον πολύ σημαντικό τομέα της απασχόλησης, είμαστε ο δήμος με τις περισσότερες προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου για φέτος, σε αναλογία με τον πληθυσμό(38/784). Καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να εργάζεται σχεδόν ένας από κάθε οικογένεια του νησιού μας και έτσι να εξασφαλίσει τουλάχιστον την δυνατότητα αφενός της ανάληψης των πιο σημαντικών οικονομικών του υποχρεώσεών και αφετέρου της υγειονομικής κάλυψης των ίδιων και των παιδιών τους απ τον ασφαλιστικό τους φορέα. Οι περισσότεροι δε απ αυτούς θα δικαιούνται και επίδομα ανεργίας όταν λήξει η σύμβασή τους.