Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι άνοιξαν τα πορτοφόλια τους για να βοηθήσουν νέους που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν άστεγοι.

Το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ δώρισε συνολικά 500.000 δολάρια στο Covenant House του Βανκούβερ και στο Covenant House του Τορόντο, έναν οργανισμό που ο Ρέινολντς υποστηρίζει εδώ και πολύ καιρό, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Blake Lively and Ryan Reynolds are supporting coalition member @CovenantHouseBC by matching donations up to $250,000. They are hoping this will inspire others to give. Imagine the impact a national matching fund could have on charities across Canada.https://t.co/postzku1c3

— Canada Cares (@CanadaCares_) November 30, 2020