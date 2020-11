Η Κόρτνεϊ Κοξ ή αλλιώς η Μόνικα Γκέλερ αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στους θαυμαστές της με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών και να γυρίσει ξανά, αυτή το φορά στο σπίτι της, μία από τις διασημότερες σκηνές από τα Φιλαράκια.

Η έκπληξη στο Instagram

Στέλνοντας ένα γιορτινό μήνυμα στους Αμερικανούς θαυμαστές της, πολλοί απ’ τους οποίους δεν μπόρεσαν φέτος λόγω της πανδημίας να περάσουν την μέρα μαζί με τις οικογένειές τους, η ηθοποιός αποφάσισε να αφήσει το καλύτερο για το τέλος και να χορέψει με μια κανονικότατη γαλοπούλα στο κεφάλι, όπως είχε κάνει στη σειρά.

Για όποιον δεν θυμάται, στο δημοφιλές επεισόδιο «The One with All the Thanksgivings» που διαδραματίζεται την Ημέρα των Ευχαριστιών, ανάμεσα στα πολλά φλάσμπακ και τις εξομολογήσεις ο Τσάντλερ μαθαίνει πως η Μόνικα ήταν η αιτία που έχασε το δάχτυλο του ποδιού του πριν χρόνια.

Εκείνη για να τον κάνει να γελάσει και να την συγχωρέσει επιδίδεται σε έναν ντροπιαστικό χορό φορώντας μια γαλοπούλα στο κεφάλι παρέα με ένα ζευγάρι γυαλιά και έναν φερετζέ. Το κόλπο πιάνει και ο Τσάντλερ όχι μόνο την συγχωρεί αλλά της λέει «σ’ αγαπώ» για πρώτη φορά.

«Χρόνια πολλά σε όλους. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη» ακούγεται να λέει στην αρχή του βίντεο που ανέβασε χτες στο Instagram η Κοξ.

«Αν μου στείλει κανείς άλλος σήμερα αυτό το καταραμένο GIF με την γαλοπούλα στο κεφάλι- θα τρελαθώ. Τελοσπάντων, αφού είμαι το σύμβολο της ημέρας, θα το κάνω. Ελπίζω να σας δώσει λίγη χαρά» συνεχίζει η ηθοποιός που αμέσως μετά προχωρά στο remake της διάσημης σκηνής, 20 χρόνια μετά τη πρώτη προβολή της.

