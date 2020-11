Σαν σήμερα πριν από 29 χρόνια ο Freddie Mercury. έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον ιό του AIDS, αφήνοντας πίσω του μία τεράστια μουσική παρακαταθήκη και ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

«Θα είναι τόσο βαρετά να είσαι 70 ετών. Έχω ζήσει μία γεμάτη ζωή και αν αύριο πέθαινα, δεν θα έδινα δεκάρα».

Αυτά έλεγε το 1987, σε συνέντευξή του ένας από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς του πλανήτη και μια εκκεντρική προσωπικότητα του κόσμου της μουσικής με μαγνητική παρουσία επάνω στη σκηνή.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 24 Νοεμβρίου του 1991 θα έφευγε από τη ζωή νικημένος από το AIDS.

Ο άνθρωπος που θεωρείται από πολλούς, ο πιο χαρισματικός τραγουδιστής όλων των εποχών, μόλις την προηγούμενη μέρα είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους που είχαν κατασκηνώσει έξω από το σπίτι του στο Κένσιγκτον ότι έπασχε από AIDS κάτι που ψιθύριζαν όλοι, αλλά ο Mercury διέψευδε για χρόνια.

Λίγες μέρες νωρίτερα το συγκρότημά του, οι Queen, είχαν κυκλοφορήσει τον τελευταίο τους δίσκο «Innuendo».

Το «The show must go on» είναι ένα τραγούδι που γράφει για τον ίδιο και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν προς το τέλος, αν και κανείς δεν πίστευε ότι θα καταφέρει να το ερμηνεύσει.

Όπως στη μουσική, έτσι και στη ζωή του ο Freddie Mercury δεν έβαζε περιορισμούς, διατηρώντας ερωτικές επαφές και με τα δύο φύλα.

Τη δεκαετία του ’80, ο τραγουδιστής απολαμβάνει με κάθε τρόπο τους καρπούς της επιτυχίας και της δόξας των Queen.

Ταυτόχρονα, η μεταδοτική και θανατηφόρα ασθένεια του πρωτοεμφανιζόμενου τότε AIDS, κυριολεκτικά «θέριζε», κυρίως τους ομοφυλόφιλους, που δεν έπαιρναν προφυλάξεις, καθώς υπήρχε άγνοια γύρω από το θέμα.

Θύματα ήταν χιλιάδες πολίτες και πολλοί διάσημοι αστέρες, όπως ο Mercury.

Το 1987 ο Freddie μαθαίνει ότι πάσχει από την ασθένεια, αν και επιλέγει να μην το κοινοποιήσει.

Η εικόνα του όμως σταδιακά αλλάζει, με τον ιό να τον μαραζώνει χωρίς να μπορεί να κρύψει πόσο καταβεβλημένος ήταν.

Ενδεικτικό άλλωστε είναι το γεγονός πως για δύο χρόνια σταματά τις συναυλίες.

Στα βίντεο κλιπ που γυρίστηκαν για τον προτελευταίο δίσκο των Queen , «The Miracle» (1989), ο Mercury είναι πολύ αδύνατος και τα μαλλιά του έχουν αραιώσει αισθητά.

Μία μέρα μόλις πριν πεθάνει είχε προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει ότι πάσχει από AIDS.

Μέχρι τότε, είχε εγκατασταθεί στο στούντιο, κάνοντας συνεχώς ηχογραφήσεις.

Ο θάνατός του Mercury κινητοποίησε την παγκόσμια κοινή γνώμη και άρχισε εκστρατεία ενημέρωσης με υποψιασμένους πλέον τους πολίτες, που μέχρι τότε έδειχναν αδιαφορία για τις συμβουλές των γιατρών.

Ένας βασιλιάς γεννιέται

O Farrokh Bulsara (Φαρόκ Μπουλσάρα), όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1946 στη Ζανζιβάρη.

Η αγάπη του για τη μουσική φάνηκε από πολύ νωρίς, αφού ήδη στην ηλικία των 7 ξεκίνησε μαθήματα πιάνου ενώ από τις πρώτες του μουσικές επιρροές ήταν η τραγουδίστρια του Bollywood, Λάτα Μανγεσκάρ.

Στα 12 του ίδρυσε την πρώτη του σχολική μπάντα, τους The Hectics με σαφείς ροκ επιρροές.

Στην ηλικία των 17, η οικογένεια τουMercury έφυγε από τη Ζανζιβάρη λόγω της αιματηρής επανάστασης του 1964 και εγκαταστάθηκε στο Φελθαμ, στη Βρετανία, όπου ο νεαρός Freddie γράφτηκε στο Κολέγιο για να σπουδάσει Καλές Τέχνες.

Λίγο μετά από την ίδρυση των Queen (1970) ο «Freddie» Bulsara πήρε το καλλιτεχνικό όνομα «Mercury», το ρωμαϊκό αντίστοιχο του αγγελιοφόρου των θεών των αρχαίων Ελλήνων, τον Ερμή.

Σύμφωνα με τον Bryan May υπάρχει σχέση με το κομμάτι του Mercury «My Fairy King» από το πρώτο άλμπουμ των Queen.

Αυτό περιέχει τον ακόλουθο στίχο: «Mother Mercury, look what they’ve done to me, I cannot run I cannot hide».

Αφού ηχογραφήθηκε το κομμάτι, ρωτήθηκε εάν η «Mother Mercury» του τραγουδιού αναφέρεται στην μητέρα του και αυτός απάντησε:

«Ναι και από εδώ και στο εξής εγώ θα είμαι ο Freddie Mercury».

Ίδρυση των Queen

Το 1970 ο Freddie γνωρίζει τους Bryan May και Roger Meddows Taylor, οι οποίοι προηγουμένως βρίσκονταν στην μπάντα Smile.

Μαζί δημιούργησαν μία καινούργια μπάντα που παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων μελών, κράτησαν το όνομα Queen που επέλεξε ο Freddie Mercury.

Όπως δήλωσε ο ίδιος αργότερα:

«Είχα σίγουρα επίγνωση των gay συνδηλώσεων, αλλά αυτό ήταν μόνο μία πτυχή του ονόματος».

Μουσικός, περφόρμερ αλλά και συνθέτης, ο Mercury υπογράφει 10 από τα 17 τραγούδια του άλμπουμ «Queen’s Greatest Hits».

«Bohemian Rhapsody», «Seven Seas of Rhye», «Killer Queen», «Somebody to Love», «Good Old-Fashioned Lover Boy», «We Are the Champions», «Bicycle Race», «Don’t Stop Me Now», «Crazy Little Thing Called Love» και «Play the Game» είναι μόνο μερικά από τα θρυλικά τραγούδια που έγραψε χαρίζοντας στους Queen μια θέση στο μουσικό πάνθεο.

Εκτός από τους Queen, ο Μέρκιουρι έβγαλε δύο σόλο άλμπουμ και αρκετά singles.

Αν και το σόλο έργο του δεν ήταν τόσο εμπορικά επιτυχημένο όσο η πορεία του με τους Queen, η μουσική του μπήκε στο Τop 10 των άλμπουμ charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προσωπική ζωή

Σύντροφος του Mercury ήταν για αρκετά χρόνια της δεκαετίας του 1970 η Mary Austin.

Η σχέση τους έληξε όταν ο Mercury παραδέχτηκε την ομοφυλοφιλία του, διατηρώντας όμως μια στενή φιλία.

Αργότερα η Austin έγινε η κύρια κληρονόμος της περιουσίας του.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Mercury ζούσε στη Νέα Υόρκη και στο Μόναχο, όπου ηχογράφησε διάφορα άλμπουμ έχοντας σχετικά ήσυχη προσωπική ζωή.

Στα μέσα της δεκαετίας μετακόμισε στο Κένσινγκτον του Λονδίνου.

Σύντροφός του από το 1985 μέχρι το 1991 ήταν ο Jim Hutton.

Θύμα μιας μάστιγας

Τον Οκτώβριο του 1986, ο βρετανικός Τύπος έγραφε ότι ο Freddie Mercury είχε διαγνωσθεί με τον ιό του HIV σε μια κλινική της Χάρλεϊ Στριτ, ωστόσο μιλώντας στη Sun, ο Mercury διέψευσε τα δημοσιεύματα.

Παρά τις διαψεύσεις του, ο βρετανικός Τύπος συνέχιζε να διαδίδει φήμες, βασιζόμενος στην εμφάνιση του Mercury, που σε κάθε live φαινόταν όλο και πιο εξασθενημένος.

Σύμφωνα με τον πιο στενό του συνεργάτη είχε διαγνωστεί πράγματι με AIDS λίγο μετά το Πάσχα του 1987.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Freddie Mercury έγινε στα Βρετανικά Μουσικά Βραβεία στις 18 Φεβρουαρίου του 1990 στο Dominion Theatre του Λονδίνου, με τον Mercury εμφανώς αδυνατισμένο και καταπονημένο.

Μετά από αυτή του την εμφάνιση, οι δημοσιογράφοι κυριολεκτικά τον καταδίωκαν προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν τη φήμη της ασθένειας του και τελικά στις 22 Νοεμβρίου του 1991, ο Mercury κάλεσε τον μάνατζερ των Queen, Henry James Beach και την επόμενη ημέρα έβγαλαν στις εφημερίδες την εξής ανακοίνωση:

«Μετά τα αμέτρητα δημοσιεύματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι έχω βγει θετικός στον ιό HIV και έχω AIDS.

Αισθάνθηκα σωστό να κρατήσω αυτές τις πληροφορίες ιδιωτικές μέχρι σήμερα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων γύρω μου.

Ωστόσο, έχει έρθει η ώρα τώρα για τους φίλους και τους φαν μου σε όλο τον κόσμο να μάθουν την αλήθεια και ελπίζω ότι όλοι θα μου σταθούν στην καταπολέμηση αυτής της τρομερής ασθένειας.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής μου ήταν πάντα πολύ ιδιαίτερη για μένα και είμαι γνωστός για την απουσία μου από συνεντεύξεις. Παρακαλώ να κατανοήσετε αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί».

Το τέλος

Το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου 1991, λίγο περισσότερες από 24 ώρες μετά την δημοσίευση της δήλωσης αυτής, ο Freddie Mercury πέθανε σε ηλικία 45 ετών στο σπίτι του στο Κένσινγκτον.

Η επίσημη αιτία του θανάτου ήταν αδυναμία του οργανισμού λόγω AIDS να ανταπεξέλθει στη βρογχική πνευμονία.

Στη διαθήκη του, ο Mercury άφησε τη συντριπτική πλειοψηφία του πλούτου του, συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού του και τα δικαιώματα της μουσικής του στη Μέρι Οστιν, και το υπόλοιπο στους γονείς και την αδελφή του.

