Η πανδημία της COVID-19 φέρνει καθημερινά αρνητικές ειδήσεις στην κορυφή της επικαιρότητας, όμως μια γυναίκα στη Βρετανία – θύμα και η ίδια του κοροναϊού, ήρθε να ανατρέψει λίγο την ζοφερή πραγματικότητα, προσφέροντάς μας τονωτικές ενέσεις χαμόγελων.

Covid patient’s twins delivered while she was in an induced coma https://t.co/0wJcR3DSq1

Η Περπέτουαλ Ούκι, ιατρική σύμβουλος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τον Απρίλιο, όταν νόσησε από κορωνοϊό. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε και οι γιατροί αποφάσισαν να τη βάλουν σε τεχνητό κώμα, ενώ έκριναν απαραίτητο να γίνει καισαρική, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Η ημερομηνία τοκετού που είχε δοθεί στην Ούκι ήταν στα μέσα Ιουλίου, αλλά τα δίδυμα ήρθαν στη ζωή μόλις στην 26η εβδομάδα της κύησης.

Hospital staff delivered a mother's twin babies at 26 weeks while she was in a coma being treated for COVID-19 — and they all survived. 🥰 https://t.co/HhB9v5RuBf

— USA TODAY (@USATODAY) November 20, 2020