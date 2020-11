Σε μια εποχή που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολλά πράγματα, ο George Clooney είναι κάτι στο οποίο κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει και το περιοδικό GQ το αναγνώρισε, χαρίζοντάς του γενναιόδωρα τον τίτλο του Άντρα της Χρονιάς.

Ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ ανακηρύχθηκε Άντρας της Χρονιάς από το περιοδικό GQ και όπως είναι αναμενόμενο, το τεύχος Δεκεμβρίου και το εξώφυλλο, του ανήκει.





Σε μία χορταστική συνέντευξη, ο George Clooney μίλησε για πράγματα τα οποία δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα αγγίξει.

«Δεν ήθελα να κάνω οικογένεια και παιδιά. Ήθελα να δουλεύω, να έχω τη ζωή μου και τους φίλους μου. Αισθανόμουν πλήρης.

Μέχρι που γνώρισα την Αμάλ και συνειδητοποίησα πόσο άδεια ήταν η ζωή μου.

Ήμουν πάντα ο τύπος που έβλεπε παιδάκι και έτρεχε, και τώρα έχω και μάλιστα δύο! Τα οποία περιμένουν από μένα τα πάντα», είπε όταν ρωτήθηκε για την απόφασή του να παντρευτεί σε ηλικία 55 ετών την Αμάλ Αλαμουντίν, στην πολυσυζητημένη τελετή στη Βενετία.

Ο George Clooney αναφέρθηκε στην οικογένειά του αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης – και αποκάλυψε ότι τα δίδυμα του, ο Αλεξάντερ και η αδερφή του Έλα, ήταν τα πρώτα που ήρθαν στο μυαλό του όταν είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του το 2018.

«Όταν έπεσα το έδαφος, το στόμα μου – σκέφτηκα ότι όλα τα δόντια μου ήταν σπασμένα. Αλλά ήταν γυαλί από το παρμπρίζ», περιέγραψε ο ηθοποιός και είπε ότι νόμιζε ότι είχε παραλύσει.

Αναφερόμενος στα παιδιά του που τότε ήταν ενός έτους είπε ότι «πίστευα ότι αυτό ήταν και ότι δεν θα τα έβλεπα ξανά».

“I was like, ‘I'm never getting married. I'm not gonna have kids… I’m gonna work, I've got great friends, my life is full, I'm doing well. And I didn't know how un-full it was until I met Amal.” —George Clooney https://t.co/rMiBVVViqH #GQMOTY pic.twitter.com/cuse2QgRDd

— GQ Magazine (@GQMagazine) November 17, 2020