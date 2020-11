Ένας λογαριασμός στο Instagram είναι αφιερωμένος στην πρώιμη καριέρα του σχεδιαστή Μαρκ Τζέικομπς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @oldmarcjacobs

Ο σχεδιαστής – φαινόμενο

Στα 24, έγινε ο νεαρότερος στα χρονικά μόδιστρος που αποσπούσε το βραβείο «Νέο Ταλέντο» του αμερικανικού Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας.

Το 2010, το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στην ετήσια λίστα των 100 προσωπικοτήτων με την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Το περιοδικό Out τον κατέταξε στην 14η θέση των «50 Πιο Ισχυρών Ομοφυλόφιλων στις ΗΠΑ». Έπειτα από 16 χρόνια παραμονής στο «τιμόνι» της Louis Vuitton, ως καλλιτεχνικός διευθυντής της- ο Μαρκ Τζέικομπς άνοιξε το βήμα του για μία ανεξάρτητη πορεία στον λεγόμενο «θαυμαστό κόσμο της μόδας».

«Έχω ένα τατουάζ στον καρπό που γράφει Perfect για να μου το θυμίζει όποτε κοιτάζω τον εαυτό μου και εύχομαι να μπορούσα να είμαι πιο δυνατός κατά κάποιον τρόπο ή καλύτερα με αυτό το πράγμα, να μπορούσα να πω απλά όχι, τώρα είμαι ακριβώς έτσι όπως πρέπει να είμαι» αναφέρει ο σχεδιαστής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @oldmarcjacobs

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @oldmarcjacobs

Ο λογαριασμός που αναμένεται να γίνει…. fashion viral

Ο λογαριασμός που βγήκε live την 1η Οκτωβρίου, έρχεται να συμπεριληφθεί σε μια σειρά από accounts αφιερωμένα σε σχεδιαστές και γεμάτα με ιδιαίτερο, αρχειακό υλικό που ολοένα και γεμίζουν το Instagram. Τα Tom Ford for Gucci, Old Céline και McQueen_Vault είναι μόνο κάποια από τα accounts που έχουν ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον χιλιάδων followers, ωστόσο το Old Marc Jacobs προσφέρει μια μοναδική ματιά, από την καμπάνια του Louis Vuitton το 2009 με πρωταγωνίστρια την Madonna μέχρι τα ‘Pilgrim’ shoes του Jacobs το 2012, σύμφωνα με το Harper’s Bazaar.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @oldmarcjacobs

Μέχρι στιγμής, o λογαριασμός Old Marc Jacobs έχει αναρτήσει σημαντικά στιγμιότυπα από τις εμβληματικές collection του, φωτογραφήσεις αλλά εμφανίσεις του σχεδιαστή που άφησαν ιστορία. Ο λογαριασμός μπορεί να έχει μόνο 2,000 σχεδόν followers, ωστόσο τα post έχουν «κλέψει» την προσοχή στενών συνεργατών του Τζέικομπς και αναμένεται να γίνεται το απόλυτο fashion viral.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @oldmarcjacobs

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @oldmarcjacobs

Ακόμα να κάνετε follow;