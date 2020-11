Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η κυπριακή Προεδρία της Δημοκρατίας για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους και την κιτς φιέστα που ετοιμάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα.

Η Λευκωσία κατηγορεί την Τουρκία για προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Αμμόχωστο με το πικνίκ του Τούρκου προέδρου και του επιτελείου του, το οποίο τορπιλίζει την όποια προσπάθεια δημιουργίας κλίματος για την επίλυση του Κυπριακού.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση καταδικάζουν την αποσχιστική ενέργεια ανακήρυξης του ψευδοκράτους κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των ΗΕ.

Δυστυχώς, η σημερινή μαύρη επέτειος της ανακήρυξης του ψευδοκράτους επιλέχθηκε από την Τουρκία και τον Πρόεδρο της Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και την ψευδοκυβέρνηση, για να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα επί του εδάφους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η Άγκυρα ουδόλως σέβεται τη διεθνή νομιμότητα, τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, αλλά και τις υποχρεώσεις της έναντι της ΕΕ, περιφρονώντας και παραβιάζοντας επιδεικτικά τις σχετικές αποφάσεις και ψηφίσματα των ΗΕ.

Ταυτόχρονα, η Τουρκία και ο Πρόεδρος της, με τις ενέργειες τους τορπιλίζουν την προοπτική δημιουργίας κατάλληλου κλίματος, το οποίο ζητά ο ΓΓ των ΗΕ για να εκδηλώσει τη νέα του πρωτοβουλία με στόχο την επίλυση του Κυπριακού.

Και η σημερινή προκλητική και παράνομη ενέργεια του Τούρκου Προέδρου και του κατοχικού καθεστώτος θα καταγγελθούν εκ νέου σε όλα τα διεθνή βήματα στα οποία συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία».

Εντωμεταξύ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε γύρω στις 11:40 το πρωί στο κατεχόμενο αεροδρόμιο Τύμπου και έγινε δεκτός από τον κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Official welcoming ceremony for President @RTErdogan in TRNChttps://t.co/K9ZsQtiTUJ

— Turkish Presidency (@trpresidency) November 15, 2020