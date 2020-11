Την είδηση επιβεβαίωσε το EW, το οποίο επισημαίνει ότι ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια θα συνεργαστεί με την Skydance TV για την παραγωγή της τηλεοπτικής σειράς, η οποία θα αποτελείται από ωριαία επεισόδια.

Το Deadline ήταν το το πρώτο που είχε ανακοινώσει τη συμμετοχή του ηθοποιού σε τηλεοπτική σειρά, χαρακτηρίζοντάς την ως μια παγκόσμια περιπέτεια κατασκοπείας με επίκεντρο έναν πατέρας και την κόρη του. Ο Σβαρτσενέγκερ θα είναι εκτελεστικός παραγωγός και πρωταγωνιστής της σειράς. Το ρόλο της κόρης του Άρνολντ θα έχει η Μόνικα Μπαρμπάρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

