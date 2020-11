Το ΝΒΑ ολοκληρώθηκε πριν από έναν περίπου μήνα με τους Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς να κατακτούν το πολυπόθητο δαχτυλίδι, επικρατώντας των Χιτ στους τελικούς.

Τις τελευταίες εβδομάδες στη Λίγκα γίνονται συνεχείς διαβουλεύσεις για την έναρξη της νέας σεζόν, με τους παίκτες να εκφράζουν αντίθετη άποψη σχετικά με το νέο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι η απόφαση στο ΝΒΑ ελήφθη, αφού η Ένωση Παικτών και η Λίγκα συμφώνησαν για τζάμπολ στη νέα σεζόν στις 22 Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει πως θα είναι το μικρότερο διάστημα της ιστορίας ανάμεσα στις 2 αγωνιστικές περιόδους (φετινή και περσινή).

Μόλις 71 μέρες μετά το τέλος της τελευταίας αγωνιστικής περιόδου, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για οποιοδήποτε άθλημα στις ΗΠΑ, σε μια πραγματικά ιστορική απόφαση.

Επιπλέον, θέλουν να γίνει η free agency όσο το δυνατόν γρηγορότερα, για να είναι οι παίκτες με τις νέες ομάδες τους την 1η Δεκεμβρίου, όταν θα ξεκινήσουν τα training camps.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως οι ομάδες του ΝΒΑ φαίνεται να θέλουν να γίνει η free agency πριν και από το draft, που είναι προγραμματισμένο για τις 18 Νοεμβρίου, κάτι που τη δεδομένη χρονική στιγμή δε φαίνεται να είναι εφικτό.

Δείτε την ανάρτηση του Βοϊναρόφσκι:

ESPN story on NBPA vote to accept a December 22 start and reduced 72-game schedule for 2020-2021 NBA season: https://t.co/6trdpRe5la

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 6, 2020