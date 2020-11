Κορυφώνεται η αγωνία όσο προχωράει η καταμέτρηση των ψήφων στις λεγόμενες κρίσιμες πολιτείες που «ξεκλειδώνουν» την πόρτα του Λευκού Οίκου. Αντί η εικόνα να ξεκαθαρίζει όσο περνάει η ώρα η κατάσταση δείχνει να περιπλέκεται, αφού μπορεί ο Τζο Μπάιντεν να προηγείται στους εκλέκτορες, ο Ντόναλντ Τραμπ όμως δείχνει να έχει μικρό προβάδισμα, στις κρίσιμες πολιτείες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα που καταγράφεται μέχρι και τις 08:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας), λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις ΗΠΑ, είναι ρευστή και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί προς όφελος του Τραμπ ή του Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να κερδίσει την αμφίρροπη πολιτεία του Οχάιο (18 εκλέκτορες), όπως προβλέπουν πλέον όλα τα ΜΜΕ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το ίδιο θα συμβεί και με το Τέξας των 38 εκλεκτόρων.

Το ίδιο… δρόμο αναμένεται να ακολουθήσουν, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις, και άλλες πολιτείες «κλειδιά», όπως η Πενσυλβάνια, η Βόρεια Καρολίνα.

Βάσει λοιπόν των παραπάνω το… παιχνίδι αναμένεται να παιχτεί στις εξής πέντε πολιτείες: Αριζόνα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Πενσυλβάνια και Ουισκόνσιν.

Σε περίπτωση που ο Μπαίντεν χάσει Οχάιο και Βόρεια Καρολίνα, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να ανακτήσει χαμένο έδαφος από κάποιες από τις πολιτείες που έχασε η Χίλαρι Κλίντον το 2016. Δηλαδή την Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν κα το Ουισκόνσιν.

Στην Πενσυλβάνια αυτή τη στιγμή, με το 61% των ψήφων καταμετρημένο, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει το 56,9%, ενώ ο Τζο Μπάιντεν το 41,8%.

Όμως από την άλλη πλευρά, η Αριζόνα φαίνεται να πηγαίνει στην… πλευρά του Μπάιντεν. Πρόκειται για ακόμα μια πολιτεία κομβικής σημασίας. Ακόμα, ο Μπάιντεν κέρδισε την Καλιφόρνια, μια από τις πιο σημαντικές πολιτείες, αφού δίνει 55 εκλέκτορες. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Μπάιντεν συγκεντρώνει μέχρι στιγμής περισσότερους εκλέκτορες συνολικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να «αντέχει». Μάλιστα, η νύχτα θυμίζει έντονα αυτή του 2016, όταν ο αμερικανός πρόεδρος κέρδισε στο νήμα τις αμφίρροπες πολιτείες. Φέτος, δεν βρήκε δύναμη μόνον από τους λευκούς Αμερικανούς, αλλά -ειδικά στις πολιτείες του νότου- κέρδισε σημαντική ισχύ από τους λατινοαμερικανικούς.

Την ίδια ώρα, ο Τζο Μπάιντεν δεν κατάφερε να κερδίσει τις αμφίρροπες πολιτείες, που οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν να έχει προβάδισμα και τώρα ελπίζει στο «μπλε τείχος» που συγκροτούν οι πολιτείες του Μίσιγκαν, του Ουινσκόνσιν και της Πενσυλβάνια.

Σε περίπτωση που χάσει κάποιες από αυτές τις πολιτείες, δεν μπορεί να ελπίζει σε νίκη στις εκλογές.

Η εκστρατεία του Μπάιντεν εδώ και πολύ καιρό θεωρεί ότι η πορεία για τη νίκη εξαρτάται από το «μπλε τείχος» – Μίτσιγκαν, Ουϊσκόνσιν και Πενσυλβάνια – και αυτό εξακολουθεί να είναι μια πεποίθηση απόψε.

Ακόμα και φαίνεται ότι χάνει στη Φλόριντα, η εκστρατεία του Μπάιντεν επιμένει ότι δεν είναι απαραίτητη για να κερδίσει.

Όσον αφορά την ιδιαίτερης σημασίας Πενσυλβάνια το προβάδισμα Τραμπ δεν σημαίνει και νίκη του, αφού θα μπορούσε να συρρικνωθεί, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων.

Αυτό επισημαίνει ο πολιτικός διευθυντής του CNN, David Chalian, ο οποίος ξεκαθάρισε πως με το 35% των ψήφων επί του παρόντος, μόλις το 18% των ψήφων προέρχεται από την επιστολική ψήφο, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στο 45%.

«Γνωρίζουμε ότι ο Τζο Μπάιντεν πηγαίνει πολύ καλύτερα στην επιστολική ψήφο» είπε. «Υπάρχει μεγάλος αριθμός επιστολικών ψήφων που πρέπει να μετρηθούν και αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει τον Τζο Μπάιντεν στην Πενσυλβάνια».

Σύμφωνα με προβλέψεις των New York Times και του NBC, ο Μπάιντεν εξασφάλιζε μέχρι τις 08:10 ώρα Ελλάδας 219 εκλέκτορες, έναντι των 209 του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι νικητής αναδεικνύεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει 270 εκλέκτορες.

Μέχρι νωρίς το πρωί της Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει: Τέξας (38), Οχάιο (18), Μοντάνα (3), Φλόριντα (29), Άιοβα (6), Αλαμπάμα (9), Άρκανσο (6), Νότια Καρολίνα (9), Βόρεια Ντακότα (3), Νότια Ντακότα (3), Άινταχο (4), Ιντιάνα (11), Κάνσας (6), Κεντάκι (8), Λουιζιάνα (8), Μισισίπη (6), Μιζούρι (10), Νεμπράσκα (4 και δυνητικά 5), Οκλαχόμα (7), Τενεσί (11), Γιούτα (6), Δυτική Βιρτζίνια (5), Γουαϊόμινγκ (3).

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα ΗΠΑ) ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο αγαπημένο του Μέσο, το Twitter έκανε λόγο για «ΜΕΓΑΛΗ νίκη», ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε του Δημοκρατικούς ότι «προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές».

Τέλος, προανήγγειλε ομιλία κατά τη διάρκεια της βραδιάς στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, λίγο αργότερα το Twitter προχώρησε στην επισήμανση πως η εν λόγω ανάρτηση είναι παραπλανητική σχετικά με την εκλογική διαδικασία των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του ο Τζο Μπάιντεν έχει κερδίσει: Μινεσότα (10), Καλιφόρνια (55), Κολοράντο (9), Κονέκτικατ (7), Ντέλαγουερ (3), Ιλινόι (20), Μέριλαντ (10), Μασαχουσέτη (11), Νιου Χάμσαϊρ (4), Νιου Τζέρσεϊ (14), Νέα Υόρκη (29), Νιου Μέξικο (5), Όρεγκον (7), Ρόουντ Άιλαντ (4), Βερμόντ (3), Βιρτζίνια (13), Ουάσινγκτον – Ομοσπονδιακή πρωτεύουσα (3), Ουάσινγκτον (12).

Ο πρώτος από τους δύο υποψήφιους που έκανε δηλώσεις ήταν ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος, υπογραμμίζοντας πως είναι καθ’ οδόν για τη νίκη.

«Αισθανόμαστε πολύ καλά. Πιστεύουμε ότι ήδη έχουμε κερδίσει την Αριζόνα. Είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα» είπε μπροστά από ένα πλήθος που ζητωκραύγαζε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη Μινεσότα και τη Τζόρτζια, τις οποίες όπως είπε όλα δείχνουν ότι κερδίζει.

«Νιώθουμε καλά για το Ουϊσκόνσιν και το Μίσιγκαν και παρά του ότι θα πάρει πολύ χρόνο θα την κερδίσουμε την Πενσυλβάνια» συνέχισε, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο σύνθημα νίκης.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020