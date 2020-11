Η Emily είναι μια μιλένιαλ που καταφθάνει ορμητικά στο Παρίσι για να εργαστεί σε μια εταιρεία marketing για έναν χρόνο. Ζει σε ένα χαριτωμένο διαμέρισμα με θέα όλη την πόλη, φοράει ρούχα που ούτε πλούσιες κυρίες δεν θα τολμούσαν να ονειρευτούν ότι τα έχουν όλα μαζί, ερωτεύεται, κάνει φιλίες και είναι ενεργή στα social media. Μάλιστα, η ζωή της μοιάζει να έχει κλέψει κάτι από το Instagram: λαχταριστό φαγητό, αψεγάδιαστο σώμα και δέρμα, εντυπωσιακά ρούχα, ψηλοτάκουνα στα πλακόστρωτα, μεθυσμένα φιλιά, πρωινή δουλειά που ξεκινά αργά το πρωί με καφέ και κρουασάν και βραδιές σε γκαλερί και σε οινοποιεία.

Πέρα από την όποια κριτική έλαβε η σειρά που αποτελεί το Sex and the City της γενιάς Z –κάπως έτσι βλέπαμε οι σημερινές τριαντάρες την Κάρι Μπράντσο και την Σαμάνθα στα δεκαεφτά μας- το σήριαλ των δέκα ημίωρων επεισοδίων μας ενέπνευσε να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα και ίσως το στιλ μας γενικότερα.

Κι επειδή μόνο σε τέτοιου τύπου σειρές, οι γυναίκες κυκλοφορούν με δέκα διαφορετικά ζευγάρια παπούτσια και δη επώνυμων σχεδιαστών, εμείς μπορούμε να «κλέψουμε» μερικές ιδέες και να τις προσαρμόσουμε στο ντύσιμο και την καθημερινότητά μας.

Πάντως, όλες θα θέλαμε να είχαμε κι εμείς από κοντά την θρυλική στιλίστρια-σχεδιάστρια Πατρίτσια Φιλντ, η οποία και στο Sex and The City και στο Emily in Paris έφερε μερικά πραγματικά iconic looks στην μικρή οθόνη. Φορέστε τα δωδεκάποντά σας (sic) και φουλ στα πλακόστρωτα, κι ας μην είναι Manolo Blahniks ή Christian Louboutin.

1. H Emily καταφτάνει την πρώτη μέρα στη νέα δουλειά της, στην εταιρεία marketing Savoir, ντυμένη σαν Παριζιάνα, με τον τρόπο που είναι η Παριζιάνα τοποθετημένη στο μυαλό μιας Αμερικανίδας εικοσιπεντάχρονης. φοράει πουκάμισο του brand Alice + Olivia με τον Πύργο του Άιφελ, πάνω από ένα φανελάκι Redone, μίνι φούστα με snake print και μποτάκια με τακούνι στιλέτο Christian Louboutin. Η συνεργασία της Φιλντ με την Γαλλίδα ενδυματολόγο Marylin Fitoussi απέδωσε σωστά: το look κάνει μπαμ από χιλιόμετρα, συστήνοντάς μας με ιδανικό τρόπο την πρωταγωνίστρια της σειράς.

Tip: Τολμάμε να συνδυάσουμε δύο ή τρία διαφορετικά patterns που κινούνται σε κοντινά χρωματικά επίπεδα και που έχουν μικρή επιφάνεια. Μια λεοπάρ ζώνη ταιριάζει τέλεια με τζιν και μπλουζάκι με σχέδια, ενώ το παπούτσι μας μπορεί να είναι ριγέ ή καρό.

2. Σε κάποια φάση, η Emily φοράει αντρικό πουκάμισο Jean Paul Gaultier αντί για φόρεμα και το συνδυάζει με μαύρη ζώνη και μπερέ με handstooth print. Πολλές φορές, η προκάτοχός της Κάρι Μπράντσω έκανε ακριβώς το ίδιο-μάλιστα, είχε δημιουργηθεί μια πολύ έντονη τάση για αυτό το look πριν μια δεκαετία, η οποία αναγεννάται έκτοτε τακτικά.

Tip: Ένα φαρδύ αντρικό πουκάμισο δεμένο στην μέση πάνω από ένα στενό, ψηλόμεσο τζιν είναι αιωνίως σέξι, safe και boem ταυτόχρονα. Το παπούτσι και το υπόλοιπο look θα κατατάξουν την εμφάνιση σε ιδανική για πρωί ή βράδυ.

3. H Emily κάνει layering με τα jacket της, συνδυάζει ένα boyfriend jeans με βίντατζ πουκαμισάκι και σακάκι, φοράει έντονα χρώματα και μοτίβα, είναι παιχνιδιάρα, κάνει ό, τι της καπνίσει.

Tip: Βασικός κανόνας για τις στιλάτες γυναίκες: δεν υπάρχουν κανόνες. Όταν νιώθεις πως δεν μπορείς να βγεις από το κουτί της βιτρίνας γνωστής αλυσίδας καταστημάτων, τότε δεν χρειάζεται να βγεις προς το παρόν. Όταν, όμως, το αποτολμήσεις, κάνε το all the way. Το φούξια έδειξε πιο μοντέρνο από ποτέ φορεμένο με τον τρόπο της νεαρής ηρωίδας… Παραδειγματίσου και μην αντιγράφεις στα τυφλά τις ενίοτε βαριεστημένες να κάνουν την διαφορά influencers.

4. To ομολογουμένως περισσότερο viral outfit της Emily είναι αυτό το καρέ σύνολο που η ίδια συνδυάζει με κόκκινο μπερέ. Και ναι, οι πραγματικές Γαλλίδες δεν φορούν μπερέδες, ούτε είναι κατ’ ανάγκην τόσο κομψές και λεπτεπίλεπτες όλη την ώρα, αλλά ποιος νοιάζεται; Ο συνδυασμός τα σπάει είτε στο Παρίσι, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε στην Αθήνα.

Tip: Συνδύασε ένα ασπρόμαυρο κομμάτι με ένα κόκκινο και κάνε εντύπωση. Ιδέα: ένας ασπρόμαυρος μπερές με ένα κόκκινο κραγιόν ή ένα ασπρόμαυρο παλτό πάνω από ένα total red outfit. Τολμηρό;

5. Σε μια από τις ατελείωτες βόλτες της η Εmily συνδυάζει το ασπρόμαυρο bomber jacket της με μπεζ, ρομαντικό σύνολο και τραβά, για ακόμα μια φορά όλα τα βλέμματα πάνω της.

Tip: To bomber jacket είναι και πάλι hot και ταιριάζει τέλεια με βραδινά looks που θα ισορροπήσει και θα τα κάνει να δείχνουν λιγότερο στημένα και πιο νεανικά.

6. Η Emily φοράει ένα εντυπωσιακό color block (φούξια, μαύρο και μπεζ) παλτό καθώς βολτάρει με έναν από τους γοητευτικούς θαυμαστές της στο Παρίσι.

Tip: Πολύ ενδιαφέρον το colour blocking κάθε εποχή και ειδικά πάνω σε ένα προσεγμένο κομμάτι όπως ένα καλό παλτό, σαν αυτό του Karl Lagerfeld. Κοστίζει λίγο παραπάνω, αλλά αξίζει, γιατί προσδίδει υπέροχη χάρη και άποψη στο στιλ σχεδόν κάθε γυναίκας. Αν δεν είσαι φαν των διχρωμιών ή τριχρωμιών, μπορείς να επιλέξεις ένα παλτό ή πανωφόρι που έχει απλώς έντονο χρώμα: φούξια, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο. Θα φωτίζει τις μουντές σου χειμωνιάτικες μέρες!

7. Το φίνο και πολυτελές στιλ της Emily στο πάρτυ της εταιρείας ήταν απλώς εμβληματικό, όπως επίσης και η αλά Audrey Hepoburn αύρα της όταν πήγε στην όπερα.

Tip: Η αξία του μαύρου ρούχου δεν χάνεται ποτέ. Ειδικά μαύρα ντυσίματα με συνδυασμούς υφών (δαντέλα, βελούδο, μετάξι, λίκρα, βαμβάκι) κλέβουν εγγυημένα την παράσταση. Τόλμα το total: μαύρη τσάντα, μαύρο παπούτσι. Η σωστή μαύρη γόβα χρειάζεται αρκετό-όχι όμως υπερβολικό-ύψος στο τακούνι. Τράβηξε πίσω τα μαλλιά σας, φόρεσε έντονο κραγιόν και ένα λαμπερό ζευγάρι σκουλαρίκια. Λάμψε, όπως η Emily.