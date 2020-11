Δραματικές στιγμές ζει το βράδυ της Δευτέρας η Βιέννη, όπου εξελίσσεται τρομοκρατική επίθεση με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.

Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ομηρία σε εστιατόριο, ενώ δεν είναι σίγουρο ακόμα πόσοι είναι οι δράστες, με τα αυστριακά ΜΜΕ να κάνουν λόγο ακόμα και για 10 δράστες…

Την ίδια ώρα, ένα βίντεο – σοκ βλέπει το «φως» της δημοσιότητας, το οποίο ο δράστης πυροβολεί εν ψυχρώ έναν περαστικό. Μάλιστα, δράστης επιστρέφοντας τον πυροβολεί ξανά, ενώ ο άτυχος άνδρας είναι πεσμένος στο έδαφος.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίζονται οι αστυνομικοί.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK

— ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020