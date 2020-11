Για πολλούς τρομοκράτες που πραγματοποιούν επιθέσεις στη Βιέννη έκανε λόγο ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας το βράδυ της Δευτέρας και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ, συναγερμός σήμανε στην αυστριακή πρωτεύουσα, μετά τις πρώτες πληροφορίες για επίθεση κοντά σε συναγωγή και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Ο αυστριακός ΥΠΕΣ κάλεσε τους πολίτες της πόλης να μείνουν στα σπίτια τους, ή μέσα στα μαγαζιά, στα οποία έχουν κρυφτεί.

Ο Νέχαμερ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πιθανώς νεκροί. Η επίθεση, τόνισε ο υπουργός, φέρεται να διαπράχθηκε από πολλούς δράστες.

Με tweet η αστυνομία ανέφερε πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας από την ανταλλαγή πυρών. «Πυροβολισμοί στην περιοχή του κέντρου της πόλης – υπάρχουν τραυματίες – ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ από όλους τους δημόσιους χώρους και τις δημόσιες συγκοινωνίες», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter για τα όσα δραματικά συμβαίνουν απόψε στην Βιέννη.

Shots fired in the Inner City district – there are persons injured – KEEP AWAY from all public places or public Transport – don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24 μετέδωσε πως παράλληλα με την επίθεση, δράστες κρατούν ομήρους σε ένα εστιατόριο σε μια άλλη περιοχή στην πόλη.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς από την επίθεση.

Το ΟΕ24 έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς.

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύλληψη ενός υπόπτου, ενώ η KURIER μιλάει ακόμα και για 10 δράστες…

Υπάρχουν πολλοί δράστες

Οι έως τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας, με τον έναν δράστη να πυροδοτεί τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος. Ωστόσο, σύμφωνα με την αυστριακή αστυνομία, δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι ήταν οι συνεργοί του δράστη.

Μέσα ενημέρωσης τόνισαν πως ενδέχεται να υπάρχουν συνεργοί του δράστη που παραμένουν ασύλληπτοι. Σύμφωνα με το ΟΕ24, περίπου 50 πυροβολισμοί ακούστηκαν στην μέση του δρόμου κοντά στη συναγωγή. Τα πυρά προήλθαν από πολυβόλο όπλο.

Η εφημερίδα Falter, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών, έκανε λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό.

Terroranschlag auf die Wiener Synagoge. Ein Toter mehrere Verletzte. Quelle: Innenministerium — Florian Klenk (@florianklenk) November 2, 2020

Ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας με tweet του τόνισε πως δεν είναι ξεκάθαρο αν η συναγωγή της Βιέννης ή τα γειτονικά γραφεία ήταν στόχος της ένοπλης επίθεσης, λέγοντας πως ήταν κλειστά την ώρα του συμβάντος.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και κοινοποίησε η εφημερίδα, δείχνει την αστυνομία σε δράση και ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2 — BNO News (@BNONews) November 2, 2020

Την ίδια ώρα, εικόνες του φερόμενου ως δράστη έχουν ήδη κατακλύσει τα social media, με την γερμανική Bild να δημοσιεύει μια φωτογραφία που, ισχυρίζονται ότι απεικονίζει τον δράστη την ώρα της επίθεσης.

Μάλιστα, στο social media κυκλοφορεί βίντεο που φέρεται να αποτυπώνεται η στιγμή που τραυματίζεται ο αστυνομικός.

A policeman was shot live on camera after confronting the Terrorist in #Vienna pic.twitter.com/RKQsbYLl9S — Rohan Rajput (@Tington04357150) November 2, 2020

Ακόμα, το αυστριακά ΜΜΕ δίνουν στη δημοσιότητα φωτογραφίες, στις οποίες αναφέρουν πως απεικονίζονται άνθρωποι που έχουν χτυπηθεί από πυρά, όπως η παρακάτω:

Δείτε συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες:

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

A policeman was shot live on camera after confronting the Terrorist in #Vienna pic.twitter.com/CR4PEpRxFM — ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) November 2, 2020