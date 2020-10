Στα πλάνα βλέπουμε το κοριτσάκι μαζί με τη μαμά του να πλησιάζει έναν ιερέα για να πάρει την ευλογία του. Μια κίνησή της όμως καταφέρνει να να τον αιφνιδιάσει.

Μόλις βλέπει το χέρι του ιερέα να σηκώνεται, προχωρά σε μη αναμενόμενη κίνηση, συγκεκριμένα σε… «χάι φάιβ», αυτό που στην Ελλάδα λέγαμε κάποτε «κόλλα πέντε».

When the priest was blessing her, she gave him a high five…. ~this is the sweetest picture I’ve seen today ..❤ pic.twitter.com/ukWSR8Kuab

Το παιδί με την αθωότητα και τον αυθορμητισμό του χάρισε, αν μη τι άλλο, στιγμές γέλιου στον ιερέα που προσπάθησε να συγκρατήσει τα γέλια του. Κι εκείνος το διασκέδασε!

I think giving a priest a high-five in exchange for a blessing is the least we can do. Also, big props to the mom for keeping her cool and not going in for the corrective pellizco. https://t.co/fbdxVVrZGo

— John Gutierrez (@lavueltablog) October 22, 2020