Μια κόντρα έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στην Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και τον Τριαντάφυλλο, μετά την αποχώρησή τους από το “Just the two of us”.

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρώην παίκτρια του “My Style Rocks” είπε πως ο τραγουδιστής της έκανε bullying και πήγε να τη χτυπήσει, τόσο στην πρόβα στο στούντιο για το “Just the two of us”, όσο και μετά το τέλος της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου, που είχαν πάει καλεσμένοι.

Σήμερα το πρωί, ο Τριαντάφυλλος βρέθηκε στο πλατό της Κατερίνας Καινούργιου και απάντησε στις κατηγορίες της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου.

«Θέλω να τα βγάλω όλα από μέσα μου. Αυτό είναι σαν καρκίνος… Εγώ πήγα σε ένα παιχνίδι για να τραγουδήσω, δεν πήγα να πολεμήσω. Αν κάποιος θέλει να γίνει γνωστός, γιατί να το κάνει με χτυπήματα κάτω από τη μέση σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Αν σε είχαν δείρει δεν θα πήγαινες κατευθείαν στην παραγωγή και να το καταγγείλεις στην αστυνομία;

Αν την είχα δείρει την Τρίτη, πώς ήρθε μαζί στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και με πήρε αγκαλιά και με φιλούσε; Αφού με άδειασε στον αέρα, της είπα ότι δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου, δεν θέλω καν να ξανασχοληθείς μαζί μου. Τόσοι άνθρωποι ήταν εκεί, δεν θα υπήρχαν μάρτυρες αν την είχα χτυπήσει;», είπε ο τραγουδιστής.

Μετά τις δηλώσεις του Τριαντάφυλλου, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια κάνοντας κάποιες δημοσιεύσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Αγαπητή Κατερίνα Καινούργιου και αξιοσέβαστο πάνελ του Ευτυχείτε, ουδέποτε ανέφερα πως ο κύριος Τριαντάφυλλος Χατζηνικολάου με χτύπησε. Εννοείται πως αν με είχε χτυπήσει δεν θα ήμουν κουτή να συνεχίσω μαζί του στο show. Για ποιον λόγο λοιπόν ειπώθηκε σήμερα πως δεν με έδειρε ποτέ και πως αν με είχε δείρει θα είχε μαθευτεί. Σας αναρτώ ξανά τις δηλώσεις μου», έγραψε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και ανήρτησε ξανά τα βίντεο που ανέφερε το περιστατικό που συνέβη ανάμεσα σε εκείνη και τον τραγουδιστή. Στη σύνεχεια μάλιστα, πρόσθεσε: «Κατανοώ πως είναι πατέρας. Πως έχει πικρία μέσα του. Βγήκε σήμερα και παραπληροφόρησε το κοινό του. Κ 1 δημόσια συγγνώμη Κατερίνα Καινούργιου. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Ζητώ την αποκατάσταση της αλήθειας από τον Κύριο Τριαντάφυλλο Χατζηνικολάου».

