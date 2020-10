View this post on Instagram

Αχ Κέρκυρα!!!Μια μοναδική εμπειρία βίωσα φέτος στο @tedxionianuniversity.Αύριο στις 5μ.μ ξεκινάει το event,με θέμα τις {ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ}•{SENSES} όποιος θέλει να συντονιστεί να μπεί στη σελίδα www.tedxionianuniversity.com!!!! Photo credits @georgiastrati @dimitrismakalias #kerkyra #life#moments#island #tedx #live#myjob #tired #smile #couch