Το πρώτο αυτοκίνητο στην Ιστορία που εγκατέλειψε την ατμόσφαιρα της Γης μόλις προσπέρασε τον Άρη, αν και πιθανότατα είναι πλέον ελαφρώς σαραβαλιασμένο.

Το κόκκινο Tesla που οδηγούσε κάποτε ο ίδιος ο Έλον Μασκ αναχώρησε το 2018 με τη θεαματική πρώτη εκτόξευση του πυραύλου Falcon Heavy της SpaceX. Παραμένει στερεωμένο στο ανώτερο στάδιο του πυραύλου, το οποίο κινείται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο, και στη θέση του οδηγού παραμένει πιθανότατα το διάσημο ανδρείκελο με την ονομασία Starman.

Δυόμισι χρόνια μετά την εκτόξευση, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο βρίσκεται στη δεύτερη περιφορά του γύρω από τον Ήλιο. Κανένα τηλεσκόπιο δεν μπορεί πια να το διακρίνει, και η μετάδοση ζωντανής εικόνας από το Tesla έχει σταματήσει. Ωστόσο η τροχιά του υπολογίστηκε από τον αστροφυσικό του Χάρβαρντ Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, ο οποίος έχει ως χόμπι την παρακολούθηση αντικειμένων στο Ηλιακό Σύστημα.

Στις 7 Οκτωβρίου, το Tesla ολοκλήρωσε το πλησιέστερο μέχρι σήμερα πέρασμά του από τον Άρη σε απόσταση 7,4 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Συγκριτικά, η ελάχιστη απόσταση της Γης από τον Άρη είναι περίπου 55 εκατομμύρια χιλιόμετρα, ενώ η απόσταση Γης – Ήλιου κυμαίνεται γύρω στα 150 εκατ. χιλιόμετρα.

The stage has passed through the second aphelion of its 0.99 x 1.66 AU orbit and a couple of days ago passed back inside the orbit of Mars. pic.twitter.com/C6b8LffPuy

— Jonathan McDowell (@planet4589) October 7, 2020