Η «εποχή» Βαν Γκάντι άρχισε και επίσημα στους Πέλικας.

Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του 61χρονο τεχνικού, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους μετά από δύο χρόνια.

Οι λεπτομέρειες του deal ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές, κάτι που άλλωστε συνηθίζουν οι Πέλικανς.

Τελευταία ομάδα που προπόνησε στο ΝΒΑ ήταν οι Πίστονς από τους οποίους αποχώρησε το 2018 για να γίνει τηλεσχολιαστής. Πριν από την ομάδα του Ντιτρόιτ έχει βρεθεί στον πάγκο των Μαϊάμι Χιτ, αλλά και των Ορλάντο Μάτζικ, ενώ έχει ζήσει δύο φορές το All Star Game ως προπονητής, τις σεζόν 2004/05 και 2009/10.

The New Orleans Pelicans have named Stan Van Gundy as the team's head coach!

