Ο Γιασικεβίτσιους υποκλίθηκε στον Καλάθη: «Έκανε εκπληκτική δουλειά» (pic)

Η Φενέρμπαχτσε έγραψε ιστορία στη Euroleague αφού έγινε η πρώτη ομάδα που κάνει «διπλό» σε Game 5, εξασφαλίζοντάς έτσι την πρόκρισή της στο Final Four.

Πρωταγωνιστής για τους Τούρκους ήταν ο Νικ Καλάθης που έβαλε δύο μεγάλα σουτ και έπαιξε εξαιρετική άμυνα πάνω στον Μάικ Τζέιμς, με τον Γιασικεβίτσιους να αποθεώνει τον Έλληνα γκαρντ για την πολύ καλή δουλειά που έκανε.

«Ο Καλάθης έκανε εκπληκτική δουλειά. Ξέρω οκτώ αμυντικές τακτικές για αυτή την κατάσταση, όπως κάνει κάθε προπονητής. Μπορεί να γνωρίζεις τα πάντα. Αλλά αν ο Καλάθης δεν αμυνθεί έτσι, μπορείς να σκεφτείς ό,τι θέλεις».

Jasikevicius on containing Mike James in the playoffs:

“Calathes did a phenomenal job. I know 8 defensive tactics in this situation, as every coach does. You can know everything. But if Calathes doesn’t defend like that, you can think all you want.”

— Donatas Urbonas (@Urbodo) May 9, 2024