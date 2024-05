Νέο ατύχημα για αεροσκάφος της Boeing - Έντεκα τραυματίες

Σε νέο ατύχημα ενεπλάκη αεροσκάφος της εταιρείας Boeing το πρωί της Πέμπτης, με αυτή τη φορά ένα αεροπλάνο να παρουσιάζει πρόβλημα κατά την απογείωση και να βγαίνει εκτός διαδρόμου αεροδρομίου της Σενεγάλης πριν να σταματήσει σε θάμνους.

Σύμφωνα με την Daily Mail από το ατύχημα, που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Blaise Diagne, τραυματίστηκαν έντεκα επιβάτες εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά. Συνολικά στο αεροπλάνο επέβαιναν 78 άτομα.

Το Boeing 737 ανήκει στη σενεγαλέζικη εταιρεία Transair. Σημειώνεται ότι οι πτήσεις από το αεροδρόμιο κοντά στην πρωτεύουσα Ντακάρ ανεστάλησαν λόγω του ατυχήματος.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφαίνονται ζημιές που υπέστη το αεροπλάνο στον αριστερό κινητήρα, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε από το ατύχημα.

Transair 737-300 substantially damaged after overrunning the runway while landing at Dakar Airport, Senegal. 73 passengers were able to evacuate with minor injuries. pic.twitter.com/s82XZ3hdkj

A Transair Boeing 737-38J aircraft (6V-AJE) received substantial damage after it did a Runway excursion at Blaise Diagne International Airport (AIBD) on Thursday, 9 May 2024 at around 1 am.#aircraft pic.twitter.com/Sg3X8tsa8B

— FL360aero (@fl360aero) May 9, 2024