Αναβάλλεται προς το παρόν το λουκέτο στο ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης το οποίο ως γνωστόν φιλοξενεί μικρό αριθμό μεταναστών που ανήκουν κυρίως σε ευάλωτες ομάδες.

Όπως αναφέρεται στη σελίδα του ΠΙΚΠΑ στο Twitter, σήμερα το μεσημέρι, στελέχη του Υπουργείου Εργασίας επικοινώνησαν με τους εργαζόμενους στο κέντρο και τους ενημέρωσαν ότι το ΠΙΚΠΑ θα παραμείνει ανοιχτό για λίγο καιρό ακόμη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν το ακριβές διάστημα.

Στο χώρο του Κέντρου αμέσως μετά την ανακοίνωση της χαρμόσυνης είδησης οι φιλοξενούμενοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.

«Περιμένουμε και την γραπτή επιβεβαίωση. Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει αλλά γιορτάζουμε αυτή τη μικρή νίκη».

🛑POSTPONEMENT OF EVICTION OF PIKPA CAMP: The Ministry of Labour communicated to us that for now the eviction of Pikpa is postponed. We are waiting for written confirmation. The struggle is not over but today we are celebrating this small victory! Solidarity will win!!#savepikpa pic.twitter.com/k0Pe9qjdbr

— Lesvos Solidarity (@Lesvosolidarity) October 14, 2020