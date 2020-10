Κλιμακώνοντας τις προκλήσεις, απόλυτα πιστή στη στρατηγική που έχει χαράξει, η Τουρκία εξέδωσε αντι-Navtex με την οποία ακυρώνει την ελληνική για την περιοχή του Καστελόριζου, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη.

«Στην τουρκική υφαλοκρηπίδα»

Η ελληνική αντι-Navtex είχε εκδοθεί χθες το πρωί προκειμένου να ακυρώσει την προχθεσινή τουρκική Navtex για τις έρευνες του Ορούτς Ρέις στη θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Το υπό τουρκική σημαία Ορούτς Ρέις, με τα πλοία που το συνοδεύουν, «πραγματοποιεί σεισμικές έρευνες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα για λογαριασμό της τουρκικής Δημοκρατίας στη βάση του διεθνούς δικαίου» σημειώνεται στην τουρκική αντι-Navtex.

Ακολουθεί η τουρκική αντι-Navtex:

TURNHOS N/W : 1268/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA79-596/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR FA06-1262/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.