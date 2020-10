View this post on Instagram

Ο Αλέκος Αλεξανδράκης στην πρώτη ουσιαστικά κιν/φική του εμφάνιση το 1949 στην δραματική ταινία "Δύο κόσμοι" καθώς πέντε χρόνια νωρίτερα και σε ηλικία μόλις δέκα έξι ετών θα συμμετάσχει ως κομπάρσος στην ταινία "Χειροκροτήματα" με πρωταγωνιστή τον θρυλικό συνθέτη Αττίκ. Το '44 θα εισαχθεί και στην Σχολή Δοκιμών του Ναυτικού, έπειτα όμως από παρότρυνση του φίλου του και ηθοποιού Νίκου Καζή και την ερμηνεία της Έλλης Λαμπέτη στον "Γυάλινο κόσμο" αποφασίζει να αφήσει την σχολή και να ασχοληθεί με την υποκριτική. Μια μαγική ερμηνεία που θα τον συγκλονίσει με κορύφωση την σκηνή μόλις δέκα δευτερολέπτων όπου σβήνει το κερί δίπλα στον κοιμισμένο αδερφό της και για την οποία θα κάνει ένα μήνα εντατικές πρόβες στο σπίτι της προκειμένου να τον αποδώσει με τέλειο και ποιητικό τρόπο. Εισάγεται πρώτος στις εξετάσεις του Εθνικού, με τον Δημήτρη Χορν να διακρίνει το μεγάλο ταλέντο του και στην πορεία των χρόνων να συνεργάζεται μαζί του σε μεγαλειώδεις ερμηνείες διατηρώντας μια βαθιά και πολύχρονη φιλία. Το '49 αποτελεί μια χρονιά "σταθμό "στην καριέρα του καθώς μετά από πρόταση της Κατερίνας Ανδρεάδη θα ανέβει για πρώτη φορά στο σανίδι στην "Φθινοπωρινή παλίρροια" λαμβάνοντας πολύ καλές κριτικές ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί και στην πρώτη του ταινία έπειτα από παρότρυνση του Φίνου. Μετά την πρώτη θεατρική επιτυχία απορρίπτει προτάσεις σπουδαίων του χώρου όπως Λογοθετίδη και Κουν προκειμένου να μην αφήσει την Ανδρεάδη που πίστεψε στο ταλέντο του και με την οποία την περίοδο 1949-50 πραγματοποιεί μεγάλη περιοδεία σε όλο τον κόσμο. Η περιοδεία αυτή είναι και η αιτία της λήξης της σύντομης αλλά έντονης σχέσης του με την Έλλη Λαμπέτη κρατώντας για πάντα στην καρδιά του το μοναδικό και ξεχωριστό αυτό πλάσμα. Η πολύχρονη και επιτυχημένη καριέρα που θα ακολουθήσει θεατρικά και κιν/φικά θα τον καθιερώσει σε αστέρι πρώτου μεγέθους με μια μοναδική τεχνική και απίστευτη ευκολία να εναλλάσεται με την ίδια ερμηνευτική επιτυχία και στο δράμα και την κωμωδία. Η απαράμιλλη γοητεία, η φυσική ευγένεια, το ήθος και το τεράστιο υποκριτικό του χάρισμα καταδεικνύουν το μεγαλείο του και ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης.