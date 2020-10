Παράκρουση φαίνεται πως έπαθε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού με το που ξύπνησε στο νοσοκομείο Ουόλτερ Ρίντ – όπου νοσηλεύεται με κοροναϊό – άρχισε να γράφει μανιωδώς tweets.

Είναι γνωστή η αγάπη του προέδρου των ΗΠΑ για το Twitter, οπού συχνά με κεφαλαία γράμματα επιτίθεται στους εχθρούς του, αλλά η δραστηριότητά του το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) ήταν – αν μη τι άλλο – αξιοπρόσεκτη.

Μέσα σε περίπου μία ώρα, ο Αμερικανός ηγέτης έγραψε σχεδόν 20 tweets με προεκλογικά του συνθήματα, προσπαθώντας να περάσει την εικόνα ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι είναι απολύτως προετοιμασμένος για τις επερχόμενες εκλογές.

Γύρω στις 7 το πρωί, την ώρα που πιθανότατα ο Τραμπ ξύπνησε στο νοσοκομείο στο Μέριλαντ, άρχισε να γράφει το ένα tweet μετά το άλλο, προκαλώντας τα ειρωνικά σχόλια των χρηστών του διαδικτύου.

He is on dexamethasone, which may cause confusion or altered thinking. I tend to agree. Mania, too. pic.twitter.com/kw1nIHMPma — Hans de Vreij (@hdevreij) October 5, 2020

Someone having a Normal 7am waking up in the hospital pic.twitter.com/LnJzsoVt5O — . (@twlldun) October 5, 2020

«O Τραμπ βαριέται μέσα στο νοσοκομείο»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βαριέται στο νοσοκομείο και έχει κουραστεί να βλέπει στην τηλεόραση να ασχολούνται όλοι με την ασθένειά του από τον κορονοϊό. Η φράση αυτή βγαίνει από το χείλη συμβούλων του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα σύμφωνα με τους ίδιους έχει πει ότι θέλει να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο σήμερα κιόλας μετά και το παράθυρο που άνοιξαν οι γιατροί του για εξιτήριο.

Trump is freaking out on Twitter today because being sick is no fun when the other kids are playing outside. — Walter Shaub (@waltshaub) October 5, 2020

Σύμφωνα με την Washington Post, κάποιοι από τους συμβούλους του πιστεύουν ότι τα κίνητρά του είναι πολιτικά ελάχιστες εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Οι βοηθοί του Τραμπ όμως ανησυχούν ότι ένα εξιτήριο τόσο γρήγορα για τον Αμερικανό Πρόεδρο, μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ για την υγεία του και ίσως η έξοδός του από το νοσοκομείο να κρατήσει πολύ λίγο και μπορεί να υποτροπιάσει και να αναγκαστεί να επιτρέψει στο Γουόλτερ Ριντ.

Δυο άνθρωποι πολύ κοντά στον Τραμπ είπαν στους New York Times ότι ο Πρόεδρος ανυπομονεί να βγει από το νοσοκομείο.

«Ο πρόεδρος είναι εξοργισμένος με την κάλυψη που γίνεται από την τηλεόραση της ασθένειάς του και πολύ περισσότερο με τις φήμες ότι θα μεταφέρει τις αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς», λένε σύμβουλοί του.

Κάποιοι άλλοι φοβούνται ότι είναι ικανός να πιέσει τους γιατρούς ακόμα και να τους παραπλανήσει για το πως αισθάνεται προκειμένου να δώσουν το ΟΚ να βγει από το νοσοκομείο.

Ακόμη και σήμερα η… λύτρωση στη βαρεμάρα του Τραμπ

Πάντως, κύκλοι από το κυβερνητικό επιτελείο έχουν διαρρεύσει ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος μπορεί να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο αργότερα σήμερα. Οι διαρροές αυτές συνάδουν με τις παραπάνω πληροφορίες ότι ο Τραμπ έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για αυτό το ψεγάδι στην κατά τ’ άλλα σκληρή περσόνα του και θέλει να βγει επειγόντως από το νοσοκομείο.

Από την άλλη, έστω και άθελά το, ο γιατρός του Λευκού Οίκου, δρ. Σον Κόνλεϊ, έδωσε μια πιο σοβαρή εικόνα για την κατάσταση της υγείας του Τραμπ, μπερδεύοντας τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Προχωρώντας σε μια θεαματική αναστροφή απ’ όσα δήλωσε το Σάββατο, ο Σον Κόνλεϊ επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ πράγματι χρειάστηκε οξυγόνο την Παρασκευή για μία ώρα στον Λευκό Οίκο, στοιχείο που θεωρήθηκε ιδιαίτερα ανησυχητικό και οδήγησε στη λήψη της απόφασης να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Tα αντιφατικά μηνύματα για την υγεία του Τραμπ και οι μισές αλήθειες από τον Λευκό Οίκο απλά υπογραμμίζουν την ανικανότητα του κυβερνητικού επιτελείου να κατανοήσει τη σημασία ενός ξεκάθαρου μηνύματος για την υγεία του προέδρου – ένα μήνυμα που θα κερδίσει και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο Δρ. Κόνλεϊ ανακοίνωσε εξάλλου ότι το Σάββατο «το πρωί» υπήρξε άλλο ένα συμβάν, η πτώση του επιπέδου του οξυγόνου στον οργανισμό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης ήταν στο 93, δύο μονάδες κάτω από τη φυσιολογική τιμή του 95.

Επίσης το Σάββατο, οι γιατροί χορήγησαν στον Τραμπ ακόμα ένα φάρμακο — το τρίτο με βάση όσα είναι γνωστά —, δεξαμεθαζόνη, κορτικοειδές αποτελεσματικό σε βαριές περιπτώσεις της COVID-19, πέραν της ρεμδεσιβίρης και του πειραματικού κοκτέιλ της εταιρείας Regeneron που του χορηγούν από την Παρασκευή.