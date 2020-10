Ένα απλό ρινικό τεστ για κοροναϊό εξελίχθηκε σε εφιάλτη για μια Αμερικανίδα. Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας από τη μύτη, τρύπησε το περίβλημα του εγκεφάλου και άρχισε να τρέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό!

Σύμφωνα με τον Τζάρετ Γουόλς, έναν από τους γιατρούς που εξέτασαν τη 40χρονη γυναίκα από την Άιοβα των ΗΠΑ, το τεστ κοροναϊού έγινε στο πλαίσιο εξετάσεων πριν από χειρουργική επέμβαση.

Ξαφνικά, διαφανές υγρό άρχισε να τρέχει από ένα από τα ρουθούνια της, σύμφωνα με τη Mirror. Αργότερα, είχε σοβαρούς πονοκεφάλους κι έκανε εμετό, καθώς και πόνο στο σβέρκο κι ευαισθησία στο φως.

Woman’s brain punctured during coronavirus nasal swab. #auspol

Just another reason not to allow untrained people to conduct dangerous medical procedures. https://t.co/XSFRhGyUUN

— Andy Oz (@AndyOz2) October 2, 2020