Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της βρετανικής κυβέρνησης, εξαιτίας του νομοσχεδίου το οποίο αναιρεί ρυθμίσεις της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από το ευρωπαϊκό μπλοκ.

«Σήμερα το πρωί, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει επιστολή προειδοποίησης προς την βρετανική κυβέρνηση. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει», ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Press statement by President @vonderleyen on the implementation of the Withdrawal Agreement between the EU and the UK.https://t.co/Q1doAKnWFQ

