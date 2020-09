«Σκάνδαλα» για την αξία των επισκέψεων σε κομμωτήρια, έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν…

Το κούρεμα των $ 400 του Τζον Έντουαρντς (το οποίο διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης από την εκστρατεία του Ομπάμα) ήταν η αρχή.

Δεν πειράζει ότι επέστρεψε στην καμπάνια του τα 800 $ που κόστισε για δύο κουρέματα από τον κουρέα του Μπέβερλι Χιλς. Ο Έντουαρντς είχε αγωνιστεί ως «πρωταθλητής» της εργατικής τάξης και τα κουρέματα των $ 400 ήταν απλώς πάρα πολλά.

Ο Μπιλ Κλίντον κάποτε έκανε ένα φανταχτερό κούρεμα από έναν φανταχτερό στυλίστα του Χόλιγουντ στο Air Force One. («ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ SAMSON’S», έγραψε η Washington Post και επικεντρώθηκε στην ιστορία της, η οποία, διόρθωσε μερικές από τις πρωτότυπες αναφορές για αυτό το συγκεκριμένο σκάνδαλο Κλίντον.

Η δήμαρχος του Σικάγου, Lori Lightfoot, δέχθηκε κριτική τον Απρίλιο για το γεγονός ότι ο στυλίστας της έδινε μια περιποίηση, ακόμα και όταν η ίδια ήταν επικεφαλής της εκστρατείας «μένουμε στο σπίτι, διάσωση ζωών», την περίοδο που άρχισε η πανδημία, η οποία είπε συγκεκριμένα κιόλας, ότι το κούρεμα στα μαλλιά δε συνιστούσε σημαντική και ουσιαστικά ανάγκη σε περίοδο πανδημίας.

Και η Πρόεδρος της Βουλής Νάνσυ Πελόσι δέχθηκε πρόσφατα «πυρά» για επίσκεψη σε ένα κλειστό κομμωτήριο του Σαν Φρανσίσκο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με τη chicagotribune.com.

Αλλά κανένα από αυτά τα σκάνδαλα δεν ξεπερνάει το σκάνδαλο των μαλλιών του Προέδρου Τραμπ.

Ο Τραμπ ζήτησε 70.000 $ σε έξοδα περιποίησης μαλλιών ως έκπτωση στους φόρους εισοδήματός του, σύμφωνα με μια διεξοδική ανάλυση των φορολογικών του αρχείων, που διεξήχθησαν από δημοσιογράφους των New York Times.

Η έρευνα εξετάζει δύο δεκαετίες των οικονομικών του Τραμπ και αποκαλύπτει συνήθεις επιχειρηματικές αποτυχίες, χρόνια φοροαποφυγή και εκατοντάδες εκατομμύρια χρέους.

«Ο Τραμπ πλήρωσε 750 $ σε ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος τη χρονιά που κέρδισε την προεδρία. Τον πρώτο χρόνο του στον Λευκό Οίκο, πλήρωσε άλλα 750 $», λέει η πρώτη γραμμή.

Dear @realDonaldTrump,

According to @nytimes you spent $70,000 on your hair.

In the very least you should leave a negative review. pic.twitter.com/OtYU2Mv8xH

— Don Winslow (@donwinslow) September 28, 2020