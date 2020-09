Η πρόκριση των Λέικερς στους τελικούς του ΝΒΑ ενθουσίασε τον Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος προχώρησε σε μια σειρά από tweet κατά τη διάρκεια του ματς με τους Νάγκετς, αλλά και μετά το τέλος του.

Πιο συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος σούπερ σταρ θεωρεί πως ο Λεμπρόν Τζέιμς άξιζε το βραβείο του MVP, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίδυμο του Βασιλιά με τον Άντονι Ντέιβις κάνει τους Λιμνάνθρωπους φαβορί για τον τίτλο.

«Δεν μπορεί να μην είναι MVP της λίγκας ο Λεμπρόν έχοντας 38 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ και οδηγώντας τους Λέικερς στους τελικούς του ΝΒΑ» έγραψε ο θρύλος των Λέικερς.

«Όταν υπέγραψε στους Λέικερς, μας είχε πει πως θα μας οδηγούσε ξανά στους τελικούς, και σίγουρα κράτησε το λόγο του» πρόσθεσε.

Όσο για τους τελικούς;

«Με τον Λεμπρόν και τον Άντονι Ντέιβις να παίζουν καταπληκτικά και τη συνεισφορά από τους ρολίστες, πιστεύω πως οι Λέικερς θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα».

Δείτε τα tweet του Μάτζικ Τζόνσον:

You can’t tell me that LeBron James is not the MVP of the league with a 38-16-10 performance tonight to lead the @Lakers to the NBA Finals! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 27, 2020

When LeBron James signed with the @Lakers he told us he would get us back to the NBA Finals and he’s definitely kept his word. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 27, 2020