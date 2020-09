Ο 29χρονος ηθοποιός είχε ζητήσει από την 28χρονη διάσημη τραγουδίστρια να τον παντρευτεί προσφέροντάς της ένα πανάκριβο διαμαντένιο δαχτυλίδι.

«Όταν ήμουν μικρή ο πατέρας μου με αποκαλούσε «σύντροφο» – κάτι που μπορεί να ακούγεται περίεργο χωρίς την νότια καουμπόικη προφορά του. Για εμένα είχε νόημα. Σήμερα αυτή η λέξη έχει επίσης νόημα, αλλά από σήμερα θα είμαι και επισήμως «σύντροφος» κάποιου άλλου», είχε γράψει στην επίσημη ανακοίνωση του αρραβώνα της.

Η τραγουδίστρια φαινόταν πως έχει αφήσει για τα καλά πίσω της τις σκοτεινές μέρες, που έκανε χρήση ναρκωτικών και μάλιστα νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση και είχε ανακοινώσει πως είναι έτοιμη για γάμο.

Demi Lovato and Max Ehrich End Their Engagement: ‘It Was a Tough Decision,’ Says Sourcehttps://t.co/X4FawssLob

— Demi Lovato News (@justcatchmedemi) September 24, 2020