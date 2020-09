Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι και φέτος ο MVP της κανονικής περιόδου στο NBA και για ακόμη μία φορά έκανε άπαντες να ασχολούνται με εκείνον. Χάρη στα επιτεύγματά του βέβαια.

Μεταξύ αυτών που έστειλαν τα συγχαρητήριά τους στο «Greek Freak» ήταν και οι Γιώργος Πρίντεζης, Κώστας Παπανικολάου και Ιωάννης Παπαπέτρου που αποθέωσαν τον Έλληνα σταρ μέσω των social media.

Congratulations Giannara! Proud of you once again!#KiaMVP @Giannis_An34 pic.twitter.com/SYjoXkxGQA

— Kostas Papanikolaou (@K_pap16) September 18, 2020