Ο βρετανικός οίκος δημοπρασιών Christie’s πρόκειται να βγάλει στο σφυρί στις αρχές Οκτωβρίου τον σκελετό ενός από τους μεγαλύτερους γνωστούς τυραννόσαυρους ρεξ, ανακοινώθηκε σήμερα από τον οίκο.

Ο δεινόσαυρος αυτός που είναι γνωστός ως «ΣΤΑΝ» έχει ηλικία περίπου 67 εκατομμυρίων ετών–πέθανε όταν ήταν περίπου 20 ετών– και ανακαλύφθηκε το 1987 κοντά στο Μπάφαλο, στη Νότια Ντακότα, από τον ερασιτέχνη παλαιοντολόγο Σταν Σάκρισον.

«Τον έδειξε τότε στους επιστήμονες που δυστυχώς τον μπέρδεψαν για τρικεράτοπα», δήλωσε στο Reuters ο Τζέιμς Χίσλοπ, ο επικεφαλής Επιστήμης και Φυσικής Ιστορίας του Christie’s.

An approximately 67 million-year-old Tyrannosaurus Rex skeleton known as ‘STAN’ is on display ahead of its public auction at Christie’s in New York City https://t.co/cKQxLTEaWs via @reuterspictures pic.twitter.com/Ee8V9LkZNY

— Reuters (@Reuters) September 16, 2020