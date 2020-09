Ζούμε ίσως τα πιο ιδιαίτερα και αμφίρροπα playoffs των τελευταίων ετών. Η πανδημία έφερε πολλές αλλαγές, τόσο εξωαγωνιστικές τόσο και αγωνιστικές, με αποτέλεσμα τα περισσότερα φαβορί να αντιμετωπίζουν προβλήματα, κόντρα σε ομάδες τις οποίες θεωρητικά τις «έχουν».

Ένα από τα στοιχεία που επαληθεύει στο έπακρο το ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο στα φετινά playoff είναι πως στους τελικούς της Ανατολής δεν είναι καμία από τις δύο ομάδες που τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις της κανονικής περιόδου.

Οι Μπακς του Γιάννη ηττήθηκαν από τους Χιτ που «μασάνε» σίδερα, ενώ οι πρωταθλητές Ράπτορς αποκλείστηκαν από τους Σέλτικς στο έβδομο παιχνίδι της σειράς.

Αποτέλεσμα των δύο αυτών σειρών; Για πρώτη φορά μετά από 51 ολόκληρα χρόνια, δεν θα δώσει το παρών στους τελικούς της Ανατολής καμία ομάδα εκ των δύο πρωτοπόρων της περιφέρειας.

The Lakers made it to the Conference Finals 10 years later.

It’s been the longest stretch without a Final Four presence in franchise history.

Addendum: Lakers have reached the Conference Finals a league-leading 41 times.

