Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) των ΗΠΑ, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Twitter δύο εικόνες καλώντας τους followers της να βρουν τις 10 διαφορές.

Σύμφωνα με την CIA, οι δυο εικόνες που απεικονίζουν έναν όμορφο δρόμο σε μια πόλη που δεν διευκρινίζεται μπορεί να δείχνουν πανομοιότυπες, όμως διαφέρουν σε 10 σημεία μεταξύ τους. «Δοκιμάστε τις ικανότητες παρατηρητικότητάς σας. Μπορείτε να διακρίνετε τις 10 διαφορές στις παρακάτω εικόνες;», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης, με πολλούς χρήστες να σπεύδουν να ανταποκριθούν στην πρόκληση.

How many did you find? 👀

If you found more than 10 differences, you practiced good tradecraft.

Always look for opportunities to learn more.#WednesdayWisdompic.twitter.com/ktlovGwdzw

— CIA (@CIA) September 9, 2020