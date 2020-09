Αντιδράσεις προκάλεσε στη Βρετανία, ένα ινστιτούτο αισθητικής που έβγαλε ανακοίνωση οι πελάτες να προσέρχεταιονται χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ινστιτούτο ομορφιάς «Skin Kerr Aesthetics – Hair and Beauty» , στην περιοχή του Merseyside, καλούσε τις πελάτισσες να μην φοράνε μάσκα επειδή υποστήριζε πως δεν υπάρχει κοροναϊός!

Η αφίσα του ινστιτούτου έγραφε χαρακτηριστικά «Covid Free Salon». Να σημειωθεί ότι στα κέντρα αισθητικής, είναι υποχρεωμένοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες να φοράνε μάσκα και να κρατούν τις αποστάσεις.

Beauty salon is slammed after putting up poster denying Covid exists https://t.co/sTjCJb6SJk via @MailOnline

Skin Kerr Aesthetics Hair and Beauty in Bootle put a poster in its window saying it was a ‘Covid Free Salon’, promising a no masks policy and stating “You Can’t Catch What Doesn’t Exist’ – Liverpool Business News #COVID19 https://t.co/U548dMSgdN

— LBN (@LBNdaily) September 8, 2020