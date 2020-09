Για τον γάμο της με τον Μπαράκ Ομπάμα και τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει, μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η τέως πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα.

Μάλιστα, παρότρυνε τους παντρεμένους να μην τα παρατήσουν!

«Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να σπρώξω τον Μπαράκ έξω από το παράθυρο. Και το λέω αυτό, επειδή πρέπει να ξέρετε ότι τα συναισθήματα κάποιες στιγμές θα είναι έντονα» είπε η Μισέλ Ομπάμα στο έκτο επεισόδιο του «The Michelle Obama Podcast», με προσκεκλημένο τον Conan O’Brien, με τον οποίο συζήτησαν για τους μακροχρόνιους γάμους κι έδωσαν συμβουλές στους νεότερους.

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθείτε. Και αυτές οι περίοδοι μπορούν να διαρκέσουν πολύ καιρό. Μπορούν να διαρκέσουν χρόνια. Αλλά δεν μιλάμε γι ‘αυτό και έτσι τα νεαρά ζευγάρια, αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις και είναι έτοιμα να τα παρατήσουν επειδή πιστεύουν ότι τα πάντα έχουν διαλυθεί. Και, θέλω απλώς να πω ότι αν αυτό μπορεί να διαλύσει έναν γάμο, τότε ο Μπαράκ και εγώ τα σπάσαμε πολλές φορές, αλλά έχουμε έναν πολύ δυνατό γάμο. Και αν είχα εγκαταλείψει την προσπάθεια, αν είχα απομακρυνθεί από αυτόν, σε αυτούς δύσκολες στιγμές, τότε θα είχα χάσει όλη την ομορφιά που υπήρχε και εκεί» είπε.

Η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε επίσης ότι το «απόλυτο τεστ» ήταν η περίοδος της προεδρίας. Όπως είπε, ο γάμος βασίζεται στη δέσμευση και στη σκληρή δουλειά. Μάλιστα έδωσε συμβουλές στους ακροατές της να βγουν από τις εφαρμογές γνωριμιών.

«Θέλεις να χτίσεις κάτι με κάποιον; Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να το κάνεις αυτό, εκτός από το να κάνεις τα βασικά να βρεις κάποιον, να είσαι ειλικρινής ότι θέλεις να είναι μαζί του, να τον γνωρίσεις καλά, να σχεδιάσετε το πώς θέλετε να είναι η σχέση σας, να δείτε πού θα σας πάει, και στη συνέχεια να το κάνετε πραγματικότητα. Δεν μπορείς να βρεις το δρόμο σου σε μια μακροχρόνια σχέση μέσα από το Tinder» εξήγησε ο Μισέλ Ομπάμα.

This week on The #MichelleObamaPodcast I talk with @ConanOBrien about marriage, which is a source of strength for so many of us in times like these. And because it’s Conan, this one’s a lot of fun. I think we all can use that right now.

— Michelle Obama (@MichelleObama) September 2, 2020