Σχεδόν 20 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, η ανιψιά του Μπιν Λάντεν τάσσεται ανοιχτά υπέρ της επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως μια δεύτερη τρομοκρατική επίθεση μπορεί να αποφευχθεί μόνο εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ κερδίσει την εκλογική μάχη του Νοεμβρίου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Post, η 33χρονη Νουρ Μπιν Λάντεν υποστηρίζει ότι «ο ISIS επεκτάθηκε υπό την κυβέρνηση Ομπάμα / Μπάιντεν, φέρνοντας τα μέλη του στην Ευρώπη. Ο Τραμπ έχει δείξει ότι προστατεύει την Αμερική και εμάς κατ’ επέκταση από τις ξένες απειλές εξαλείφοντας ριζοσπαστικά τους τρομοκράτες και προτού έχουν την ευκαιρία να επιτεθούν».

Η ίδια δηλώνει υποστηρίκτρια του Τραμπ από τότε που ανακοίνωσε ότι θα κατέβει στις αρχές του 2015. «Τον παρακολουθώ από μακριά και θαυμάζω την αποφασιστικότητα αυτού του άντρα».

«Πρέπει να επανεκλεγεί… Είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον όχι μόνο της Αμερικής, αλλά και του δυτικού πολιτισμού στο σύνολό του» προσθέτει, ενώ ερωτηθείσα πώς ένιωσε όταν στα 14 της όταν ο θείος της ενορχήστρωσε την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, δηλώνει πως ήταν καταρρακωμένη.

America is the greatest, least racist country in the world, despite what her enemies claim.

“I have not had a single bad experience with Americans despite the name that I carry. On the contrary, I was overwhelmed by their kindness and understanding,”https://t.co/W70TJb6DaS

— Noor Bin Ladin (@NoorBinLadin) September 5, 2020