Συγκλονισμένες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες από το νέο περιστατικό που αποκαλύπτεται για τη στρατιωτική βάση του Fort Hood.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το πτώμα που βρέθηκε στο Temple του Τέξας ανήκει στον 23χρονο στρατιώτη Έλντερ Φερνάντες, ο οποίος είχε δηλωθεί αγνοούμενος στις 17 Αυγούστου.

Για «το χειρότερο εφιάλτη μας» έκανε λόγο η δικηγόρος Natalie Khawam, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια του στρατιώτη, συμπληρώνοντας: «Είμαστε άρρωστοι από αυτήν την τραγωδία που έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Αισθανόμαστε θλίψη για την οικογένεια του Έλντερ Φερνάντες».

Our worst nightmare has happened.

One of our own, Sergeant Elder Fernandes has been found dead today. We are sickened by this tragedy that has happened one too many times. We are heartbroken for Elder Fernandes’s family. https://t.co/PuNPRVr6oI

— Attorney Natalie Khawam (@WhistleblowerLF) August 26, 2020