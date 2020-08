Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Σον Κόνερι την Τρίτη 25 Αυγούστου και όπως ήταν φυσικό οι ευχές και τα κομπλιμέντα έπεσαν «βροχή».

Ευχές για τα 90ά γενέθλιά του έλαβε ο Τζέιμς Μποντ, κατά κόσμον Σον Κόνερι, από το πρώτο κορίτσι του, την Ούρσουλα Άντρες:

«Για μένα είσαι και θα παραμείνεις ο καλύτερος για πάντα», έγραψε η 84χρονη ηθοποιός, σε ευχετήρια κάρτα που του έστειλε, το περιεχόμενο της οποίας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Blick» της Ζυρίχης, με αφορμή τα γενέθλια του Σον Κόνερι.

«Μας συνδέει ακόμα φιλία. Εάν τόσοι πολλοί άνθρωποι αγαπούν ακόμα τον Μποντ σήμερα και παρακολουθούν τις ταινίες, είναι επειδή ήσουν τόσο καλός!», γράφει επίσης η Ούρσουλα Άντρες, η οποία ζει κοντά στη Ρώμη εδώ και πολύ καιρό.

Sean Connery and Ursula Andress on the set of Terence Young's Dr. No (1962). pic.twitter.com/H0yBWqBvdY

