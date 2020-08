Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι θα βρίσκεται μεταξύ των εθελοντών που θα εμβολιαστούν με το εμβόλιο ενάντια στον κοροναϊό του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

O πολυβραβευμένος συνθέτης και παραγωγός του μουσικού θεάτρου, από το ξέσπασμα της πανδημίας και την αναγκαστική καραντίνα που επηρέασε και τις θεατρικές αίθουσες, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να επιστρέψουν με ασφάλεια οι θεατές στις παραστάσεις.

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ προανήγγειλε με ένα tweet του:

«Είμαι ενθουσιασμένος που αύριο θα εμβολιαστώ με το δοκιμαστικό εμβόλιο της Οξφόρδης για τον κορωνοϊό. Θα κάνω τα πάντα προκειμένου να αποδείξω πως τα θέατρα μπορούν να ανοίξουν και πάλι με ασφάλεια».

I am excited that tomorrow I am going to be vaccinated for the Oxford Covid 19 trial. I’ll do anything to prove that theatres can re-open safely. – ALW — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) August 12, 2020

Λίγο αργότερα και πάλι μέσω Twitter, ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ κοινοποίησε τον εμβολιασμό του:

«Μόλις εμβολιάστηκα με το δοκιμαστικό εμβόλιο της Οξφόρδης για τον κοροναϊό. Θα κάνω τα πάντα για να ανοίξουν τα μικρά και τα μεγάλα θέατρα, και οι ηθοποιοί και οι μουσικοί να επιστρέψουν στην εργασία τους» ανέφερε.

Just completed the Oxford Covid-19 vaccine trial. I’ll do anything to get theatres large and small open again and actors and musicians back to work. – ALW #SaveOurStages @nivassoc pic.twitter.com/pIcYZJPLps — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) August 13, 2020

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ μέσω Youtube και του καναλιού The Show Must Go On – έχει παρουσιάσει διαδικτυακά πολλές μαγνητοσκοπημένες θρυλικές παραστάσεις του δωρεάν, με εθελοντική ενίσχυση εράνου.