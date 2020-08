Τέχνη

Γιώργος Σισιλιάνος: Εκατό χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου συνθέτη

Η σημαντική μελέτη του βιολιστή και μουσικολόγου Αναστάσιου Μαυρουδή (Anastasios Rupert Arthur Mavroudis) για τον Γιώργο Σισιλιάνο παρουσιάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο πλήρης τίτλος του βιβλίου είναι «Sicilianos, the Greek Modernist. Performing Selected Chamber Works and Concerto for Violin and Orchestra, op. 51», Benaki Museum, 2020