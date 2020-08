Ο Ρικ Πιτίνο είναι στην χώρα μας και έχει προχωρήσει σε αρκετές συναντήσεις με ανθρώπους της ΕΟΚ αλλά και με πρώην συνεργάτες του αλλά και αθλητές του.

Ο Αμερικανός Hall Of Famer ολοκληρώνει σιγά σιγά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Ελλάδα και αναμένεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ, όμως πριν συμβεί αυτό είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον πρώην συνεργάτη του και πρώτο προπονητή στον Παναθηναϊκό, Γιώργο Βόβορα, με τον οποίο έβγαλε μάλιστα αναμνηστική φωτογραφία στους δρόμους της Αθήνας.

Ο πρώην head coach του τριφυλλιού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συνεργάτη του και με «τιτίβισμά» του τόνισε για τον Βόβορα, ο οποίος ήταν άκρως μαυρισμένος «σπουδαία πράγματα θα έρθουν για τον Γιώργο Βόβορα με τον Παναθηναϊκό. Έχει ό,τι χρειάζεται. Με περιορισμένο μπάτζετ δημιούργησε μια πολύ αθλητική ομάδα».

Great things will happen for George Vovoras with PAO. He has what it takes. With a limited budget they put together a very athletic team. pic.twitter.com/fpagP1BqKL

— Rick Pitino (@RealPitino) August 8, 2020