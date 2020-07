Απαγόρευση της διαφήμισης πρόχειρου φαγητού, αναγραφή των θερμίδων στα μενού: η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μεγαλόπνοο σχέδιο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, αφού μια μελέτη έδειξε ότι η πάθηση αυτή συνιστά επιβαρυντικό παράγοντα για τον νέο κοροναϊό.

«Ξέρουμε ότι η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών και θανάτου από τον κοροναϊό και επομένως είναι ζωτικής σημασίας να λάβουμε μέτρα για να βελτιωθεί η υγεία του έθνους και να προστατεύσουμε το NHS», το εθνικό σύστημα υγείας, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

Η εκστρατεία «Καλύτερη Υγεία» που ξεκινούν οι υγειονομικές αρχές, θα προτρέπει τους πολίτες «να υιοθετήσουν έναν πιο υγιή τρόπο ζωής και, αν χρειαστεί, να χάσουν βάρος».

Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι η απαγόρευση των διαφημίσεων πρόχειρου φαγητού στην τηλεόραση και το διαδίκτυο πριν από τις 21.00, δηλαδή κατά τις ώρες που είναι πιο πιθανόν να τις παρακολουθήσουν τα παιδιά.

Τα εστιατόρια και οι αλυσίδες καταστημάτων που διαθέτουν φαγητό σε πακέτο και απασχολούν περισσότερους από 250 υπαλλήλους θα πρέπει στα μενού τους να αναγράφουν και τις θερμίδες του κάθε εδέσματος.

Τα σουπερμάρκετ απαγορεύεται στο εξής να προωθούν λιπαρά και ζαχαρώδη προϊόντα ενώ δεν θα επιτρέπεται να τα τοποθετούν κοντά στα ταμεία ή στην είσοδό τους.

«Όταν κάνουμε τις αγορές μας, είναι δίκαιο να έχουμε πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες όσον αφορά τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο να λάβει τις σωστές αποφάσεις», είπε ο υπουργός.

Η Ντάουνινγκ Στριτ, συμμετέχοντας σ’ αυτήν την εκστρατεία, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μιλά για τον δικό του «αγώνα» με τα περιττά κιλά του.

UK Prime Minister Boris Johnson has admitted he was 'too fat,' and urged Britain to slim down https://t.co/WylVaavOoR pic.twitter.com/tt1hhrY0lm

— Reuters (@Reuters) July 27, 2020