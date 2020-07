Η Λίβερπουλ δε δυσκολεύτηκε απέναντι στην Μπράιτον επικρατώντας με 3-1, ενώ είδε τους Τζέιμς Μίλνερ και Μο Σαλάχ να γράφουν τη δική τους ιστορία.

Μετά το συγκεκριμένο ματς οι δύο «κόκκινοι» έβαλαν τα ονόματά τους σε μια «πριβέ» λίστα.

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ έφτασε τις 536 συμμετοχές στην Premier League και βρίσκεται στην 5η θέση.

Την πρώτη θέση στη σχετική λίστα καταλαμβάνει ο Γκάρεθ Μπάρι με 653 και ακολουθούν Ράιαν Γκιγκς με 632, Φρανκ Λάμπαρντ με 609 και Ντέιβιντ Τζέιμς με 572 συμμετοχές.

Από την πλευρά του, ο Μο Σαλάχ με τα δύο τέρματα που σημείωσε έφτασε τα 100 γκολ στα οποία είχε συμμετοχή (73 γκολ, 27 ασίστ, 104 αγώνες) με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Ο Αιγύπτιος είναι ο τέταρτος ποδοσφαιριστής στη σχετική λίστα του συλλόγου, με πρώτο τον Στίβεν Τζέραρντ, που έχει συνολικά 212, ενώ ακολουθούν ο Ρόμπι Φάουλερ με 158 και ο Μάικλ Όουεν με 148.

Παράλληλα, με τα δύο γκολ του Σαλάχ, η μαγική τριάδα στην επίθεση (μαζί με Μανέ και Φιρμίνιο) έφτασε τα 250 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στην εποχή του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Αιγύπτιος έφτασε τα 94, ο Μανέ ακολουθεί με 79, ενώ ο Φιρμίνιο έχει 77.

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 8, 2020