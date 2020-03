Ξενοδοχείο στην πόλη Quanzhou της Κίνας κατέρρευσε και ενώ βρίσκονταν σε αυτό ασθενείς του κοροναϊού.

Σύμφωνα με το RT, το κτίριο κατέρρευσε ξαφνικά το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 23 άτομα.

#BREAKING : A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020