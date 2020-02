Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το προεδρικό χρίσμα Μάικλ Μπλούμπεργκ αποκάλεσαν ο ένας τον άλλον ρατσιστή, κλιμακώνοντας τη φραστική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλούσιων επιχειρηματιών.

Ο Τραμπ ήταν εκείνος που έριξε την πρώτη βολή, αναρτώντας στο Twitter ένα ηχητικό απόσπασμα από το 2015 στο οποίο ο Μπλούμπεργκ υπερασπίζεται την χρήση μιας αμφιλεγόμενης πρακτικής αστυνόμευσης κατά τη θητεία του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης την περίοδο 2002 και 2013, γνωστής ως «stop and frisk», που είχε θεωρηθεί μεροληπτική απέναντι στις μειονότητες.

«ΟΥΑΟΥ, Ο ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΓΚ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ!» έγραψε σε ένα tweet, που έπειτα διαγράφηκε, ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε στηρίξει αυτή την αστυνομική πρακτική.

Ο Μπλούμπεργκ, που διεκδικεί το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών για να τεθεί αντιμέτωπος του Ρεπουμπλικανού Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, είχε ζητήσει συγγνώμη τον περασμένο Νοέμβριο, λίγες μέρες πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, για την πρακτική αυτή της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Με σημερινή του ανακοίνωση ο Μπλούμπεργκ αναφέρθηκε στη δέσμευσή του, όπως είπε, για την μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης και της φυλετικής ισότητας, λέγοντας πως «Αντιθέτως, ο πρόεδρος Τραμπ κληρονόμησε μια χώρα που όδευε προς μεγαλύτερη ισότητα και μας δίχασε με ρατσιστικές εκκλήσεις και ρητορική μίσους».

Στο ηχητικό απόσπασμα που επισύναψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, ο Μπλούμπεργκ ακούγεται να λέει ότι ο τρόπος να κρατήσεις τα όπλα μακριά από τα χέρια των παιδιών είναι να «τα στήνεις στον τοίχο και να τους κάνεις σωματική έρευνα».

Trump’s deleted tweet is the latest example of his endless efforts to divide Americans. The President’s attack clearly reflects his fear over the growing strength of our campaign. https://t.co/nj2hBJcQP6

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 11, 2020