Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι στην Καραϊβική μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε μεταξύ της Κούβας και της Τζαμάικας, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάμι.

«Η απειλή για τσουνάμι που συνδέεται με αυτό τον σεισμό έχει περάσει και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος», τόνισε το Κέντρο.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κούβας και Τζαμάικας και συγκεκριμένα, 122 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Λουτσία στην Τζαμάικα, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Εντρομοι στο Μαϊάμι

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της Τζαμάικας, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ. Έγινε επίσης αισθητή στην Αβάνα και σε επαρχίες της Κούβας.

Επιπλέον, ο σεισμός οδήγησε στην εκκένωση κτιρίων στο Μαϊάμι της Φλόριντας, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald, κτίρια σείστηκαν στο κέντρο του Μαϊάμι.

Η αστυνομία του Μαιάμι δέχθηκε πολλά τηλεφωνήματα ενώ αρκετά κτίρια εκκενώθηκαν.

Jamaica’s Consul General Oliver Mair told NBC 6 he’s heard of no structural damage/no injuries from Jamaica, but they’re keeping an eye on the tsunami warning. Mair also said there’s a sense of relief that it wasn’t worse. Here’s the Sutherland Global building being evacuated: pic.twitter.com/Awb6CR3xKo — NBC 6 South Florida (@nbc6) January 28, 2020

Προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά την ισχυρή δόνηση, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι για την Τζαμάικα, την Κούβα και τις νήσους Κέιμαν.

«Επικίνδυνα κύματα τσουνάμι προβλέπονται για ορισμένες ακτές» προειδοποιούσαν οι ειδικοί. «Κύματα τσουνάμι ύψους 0,3-1 μέτρο είναι πιθανά για τις ακτές του Μπελίζ… της Κούβας… της Ονδούρας… του Μεξικού… των Νησιών Κέιμαν… και της Τζαμάικας».

Στις νήσους Κέιμαν, η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών συνέστησε νωρίτερα στους πολίτες στις παράκτιες και χαμηλού υψόμετρου περιοχές να τις εκκενώσουν προληπτικά.

H αρχική εκτίμηση του USGS ήταν 7,3 βαθμοί.

Το Ευρωμεσογειακό μέτρησε τον σεισμό στα 7,4 Ρίχτερ.

Εκκένωση περιοχών

Οι Αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις παράκτιες περιοχές ενώ εκκενώνονται άμεσα οι περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο καθώς και τα πολυώροφα κτίρια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

#Nacional | El terremoto de 7.5 que se registró entre #Jamaica y #Cuba también fue perceptible en #México. Aquí un video de la gente en #CANCUN evacuando, esto es en la Avenida Tulum en el Centro Corporativo de esta ciudad. Vía: @LiderQR pic.twitter.com/FdBDt67DhN — Fernando Canales F (@FerCanalesF) January 28, 2020