Φόβους εκφράζουν οι αρχές ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι αγνοούνται σήμερα, μετά την έκρηξη ηφαιστείου στη Νέα Ζηλανδία, με μέχρι στιγμής απολογισμό τουλάχιστον 5 νεκρούς και 20 τραυματίες.

Περίπου 50 άνθρωποι, Νεοζηλανδοί και ξένοι τουρίστες, πιστεύεται ότι βρίσκονταν στην περιοχή τη στιγμή της έκρηξης που έγινε στη νήσο Γουάιτ (White Island – Λευκό Νησί), ανοιχτά της Νέας Ζηλανδίας.

Αλλοι εθεάθησαν κοντά στην άκρη του κρατήρα λίγα λεπτά πριν την έκρηξη.

Tourists on sightseeing boat film clouds of ash and smoke soaring into the sky as their vessel moves away from erupting volcano on New Zealand's White Island.

At least five people were killed and many more remain missing after the eruption, officials say.

