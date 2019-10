Ο ελληνικός λαός είπε «“ΝΑΙ” στην ελευθερία και την αλήθεια του Θεού και “ΟΧΙ” στο μίσος και την βία», έγραψε στο Twitter o αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο κ. Ελπιδοφόρος έγραψε το μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε ελληνικά και αγγλικά.

«Σήμερα γιορτάζουμε την μέρα του “ΟΧΙ” και θυμόμαστε το θάρρος του Ελληνικού Λαού απέναντι στον φασισμό. Είπαν “ΝΑΙ” στην ελευθερία και την αλήθεια του Θεού και “ΟΧΙ” στο μίσος και την βία. Αιωνία η μνήμη!», ανέφερε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

This is “OXI Day,” a remembrance of the courage of the Greek People in the face of fascism. They said “Yes” to freedom and to the truth of God when they said “No” to hate and violence. Memory eternal!

— Elpidophoros (@Elpidophoros) October 28, 2019