Εκτός εαυτού βγήκε ο Χιου Γκραντ με τον Μπόρις Τζόνσον, μετά την απόφαση του δεύτερου να αναστείλει να αναστείλει τις εργασίες της βουλής για περισσότερο από έναν μήνα, προκειμένου να προωθήσει την ατζέντα του για το Brexit.

Σε μία χειμαρρώδη ανάρτηση στο Twitter, ο ηθοποιός «στολίζει» με βρισιές τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τα τεκταινόμενα στην πολιτική ζωή της χώρας.

«Δεν θα γ@@@@@ το μέλλον των παιδιών μου. Δεν θα καταστρέψεις τις ελευθερίες για την υπεράσπιση των οποίων πολέμησε ο παππούς μου σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Αϊ γ@@@@@ υπερπροβλημένο λαστιχένιο παιχνίδι μπάνιου. Η Βρετανία είναι αηδιασμένη με εσένα και τη μικρή συμμορία με τα μαλ@@@να τσιράκια σου», έγραψε ο Χιου Γκραντ και τα… είπε όλα κυριολεκτικά.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI

